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Бывшая Остапчука объяснила, почему решилась пройти курс молодого бойца

Среда 11 сентября 2024 18:11
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Бывшая Остапчука объяснила, почему решилась пройти курс молодого бойца Кристина Горняк (Фото: instagram.com/kristygor)
Автор: Любовь Блажко

Кристина Горняк, бывшая избранница ведущего Владимира Остапчука, на днях сообщила, что прошла курс молодого бойца. Теперь она поделилась впечатлениями после пережитого опыта, а также объяснила, почему решилась на подобный шаг.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды соцсетей рассказывает об этом подробнее.

Что написала Кристина

В соответствующей публикации в блоге женщина отметила, что пережила одни из самых трудных эмоционально и физически дней в своей жизни. За три дня подготовки ей удалось получить много новой для себя информации и раскрыть свои новые стороны.

"Однозначно - моя точка роста, мое изменение взглядов на многие вещи и на некоторых людей я теперь смотрю совершенно иначе, и окружение мое тоже будет меняться, 100 процентов!" - поделилась Кристина.

Бывшая Остапчука объяснила, почему решилась пройти курс молодого бойцаБывшая Остапчука объяснила, почему решилась пройти курс молодого бойцаГорняк показала фото (Фото: instagram.com/kristygor)

Также Горняк рассказала, почему советует каждому хоть раз пройти подобные курсы.

"Вы никогда не будете знать по-настоящему какой ресурс и потенциал внутри вас! Если вам кажется, что вы какие-то не такие, что-то не можете, то знайте, что это просто не та мотивация, ищите и меняйте ее, ведь мне казалось, что бежать в окоп с весом на себе приблизительно 15 кг я не смогу, но я смогла!" - написала она.

"Мне казалось, что я никогда не смогу произвести точный выстрел из снайперской винтовки, которую я видела впервые, или из АК, и я смогла с первого выстрела, и таких "мне кажется, я не смогу" достаточно много в каждом из нас! Тактическая медицина - это реалии нашей жизни, и я теперь умею и турникет наложить, и тампонировать рану в случае необходимости, надеюсь, не надо будет!" - говорится также в ее посте.

Бывшая Остапчука объяснила, почему решилась пройти курс молодого бойцаБывшая Остапчука объяснила, почему решилась пройти курс молодого бойцаТакже Кристина поделилась впечатлениями (Фото: instagram.com/kristygor)

В завершение бывшая избранница Остапчука подчеркнула, что реальность сегодня стала другой, а потому нужно приспосабливаться к новым условиям, быть готовым измениться. Юрист отметила, что важно помнить о помощи нашим защитникам и защитницам, и оставаться для них надежной поддержкой.

"Друзья, не проходите мимо сборов, благодарите, когда видите защитников, и просто простите им уважение и тепло! Потому что они живут в настоящем аду, а мы благодаря им живем на своей земле! Слава Украине! Героям слава!" - подытожила Кристина.

Кроме того, как можно увидеть, блогерша обнародовала серию кадров, сделанных во время трехдневной подготовки. На них она позировала в камуфляжной форме, с оружием и другими, необходимыми для прохождения практики вещами.https://www.rbc.ua/ukr/styler/maykl-duglas-nespodivano-pokazavsya-kievi-1726059895.html

Бывшая Остапчука объяснила, почему решилась пройти курс молодого бойцаБывшая Остапчука объяснила, почему решилась пройти курс молодого бойцаБывшая Остапчука объяснила, почему решилась пройти курс молодого бойцаБывшая Остапчука объяснила, почему решилась пройти курс молодого бойцаБывшая Остапчука призвала не забывать о войне в Украине (Фото: instagram.com/kristygor)

Тем временем Ирина Горовая призналась, кем ее дочь работает за границей.

Также мы рассказывали, что Майкл Дуглас неожиданно показался в Киеве.

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