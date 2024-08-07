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Бывшая Остапчука засветилась в наряде без нижнего белья и намекнула на новые отношения

Среда 07 августа 2024 11:11
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Бывшая Остапчука засветилась в наряде без нижнего белья и намекнула на новые отношения Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Автор: Styler Editor 4

Экс-супруга Владимира Остапчука Кристина Горняк похвасталась в сети идеальной фигурой в пикантном наряде, а также дала понять подписчикам, что уже не одна.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт юристки.

Как сегодня выглядит екс-жена Остапчука

Кристина примерила стильный наряд молочно-белого оттенка: длинную юбку, которая подчеркнула ее точеную фигуру, а также достаточно открытый кроп-топ с длинными рукавами.

"Боже, как это красиво. Но я думаю, что они могут как-то выпасть", - подписала блогерша фото, на котором позирует без нижнего белья.

Бывшая Остапчука засветилась в наряде без нижнего белья и намекнула на новые отношения

Кристина Горняк в откровенном наряде (фото:instagram.com/kristygor)

Затем юрист еще больше заинтриговала подписчиков в подписи к следующей сторис.

"Отправила видео ему. Говорит: "Красивая". Но для него я всегда красивая, а вот что скажете вы? Можно ваш голос", - спросила она мнение своей аудитории, тем самым подогрев ее интерес.

Бывшая Остапчука засветилась в наряде без нижнего белья и намекнула на новые отношения

Кристина Горняк заинтриговала подписчиков (фото:instagram.com/kristygor)

Как отреагировали в сети на фото Кристины Горняк

Наряд знаменитости также начали активно комментировать ее фолловеры:

  • "Я давно говорила, что их надо почаще выгуливать".
  • "На Вас смотрится шикарно".
  • "Летний вариант прекрасно где-то на море на вечер может какую-то летнюю вечеринку".
  • "Если Вам комфортно и удобно, потому что верх сложен, то покупайте. По посадке все ок".
  • "Красавица".

Бывшая Остапчука засветилась в наряде без нижнего белья и намекнула на новые отношения

Кристина Горняк сейчас (фото:instagram.com/kristygor)

Напомним, в октябре 2020 года Горняк вышла замуж за Остапчука - пара устроила шикарный праздник, во время которого юрист сменила несколько нарядов и светилась от счастья. Это случилось всего через полгода после его развода с первой женой и матерью его детей Еленой Войченко.

В официальном браке пара прожила около двух лет.

Бывшая Остапчука засветилась в наряде без нижнего белья и намекнула на новые отношения

Кристина Горняк сейчас (фото:instagram.com/kristygor)

Горняк и Остапчук развелась 4 октября 2022 года, и в тот же день у известного ведущего завязались серьезные отношения с журналисткой Екатериной Полтавской, которая младше его на 16 лет.

Бывшая Остапчука засветилась в наряде без нижнего белья и намекнула на новые отношения

Кристина Горняк сейчас (фото:instagram.com/kristygor)

Ранее стало известно, что Остапчук и его молодая жена ждут ребенка.

Также Остапчук рассекретил пол будущего ребенка.

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Новости шоу-бизнеса Христина Горняк
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