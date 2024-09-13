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Бывшая Остапчука призналась, что до сих пор носит его фамилию: "Очень сложно"

Пятница 13 сентября 2024 09:20
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Бывшая Остапчука призналась, что до сих пор носит его фамилию: "Очень сложно" Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Автор: Полина Иваненко

Скандальный шоумен Владимир Остапчук и его экс-супруга - нотариус и блогерша Кристина Горняк, развелись еще в 2022 году. Впрочем, его бывшая призналась, что до сих пор не сменила фамилию в документах.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом она рассказала в новом выпуске шоу "Тур зірками", вышедшем на YouTube-канале "Люкс ФМ".

Оказалось, что сейчас экс-супруга ведущего не любит, когда ее называют его фамилией. Она хочет, чтобы о ней говорили исключительно как о Кристине Горняк, а не как об Остапчук.

Но в документах она все еще остается по фамилии бывшего. Говорит, что сменить ее тяжело.

"Я не изменила только из-за формальности, потому что мне не просто нужно паспорт менять, у меня какие-то визы есть, которые очень сложно получать, мои нотариальные все разрешения, приказы, чтобы работать, реестры. Это очень-очень трудный путь", - рассказала Кристина.

"Но в душе и на всех проектах я уже титрируюсь как Горняк, потому что я хочу отделиться. Чтобы, например, меня и мой проект ассоциировали с Кристиной Горняк. Потому что в дальнейшем, ну если я не выйду замуж снова, я буду Горняк", - отметила она.

Бывшая Остапчука призналась, что до сих пор носит его фамилию: &quot;Очень сложно&quot;

Бывшая Остапчука рассказала, почему до сих пор не сменила фамилию (скриншот)

Также блогерша рассказала, планирует ли она брать новую фамилию, если найдет нового мужа и выйдет за него замуж. По словам Кристины, точного ответа на этот вопрос у нее нет.

Все зависит, объяснила Горняк, от того, насколько это важно для ее избранника. Плюс, если у нее появятся детки, то ей бы действительно хотелось, чтобы вся ее семья была на одной фамилии.

Что известно о браке Остапчука и Горняк

Пара вышла замуж в 2020 году. Впрочем, уже в 2022 году они развелись. На фоне этого появлялись слухи, что Остапчук якобы мог закрутить роман с новой избранницей Екатериной Полтавской.

Шоумен Владимир Остапчук официально расстался с супругой

Остапчук и Горняк (instagram.com/kristygor)

К слову, сейчас ведущий и его новая пассия ждут ребенка. Полтавская беременна первенцем, а для самого Остапчука этот ребенок будет третьим. От первого брака с Еленой Вовченко, с которой он жил до Горняк, у артиста есть сын и дочь. И на днях стало известно, какие алименты платит Остапчук своим детям.

К слову. раньше мы уже рассказывали, как Николас Карма засветился на "Караоке на Майдане" в прошлом.

Кроме этого, Карди Би стала мамой в третий раз.

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