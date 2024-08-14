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Экс-жену Остапчука упрекнули, что она не смогла родить ребенка ведущему: Горняк ответила

Среда 14 августа 2024 11:31
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Экс-жену Остапчука упрекнули, что она не смогла родить ребенка ведущему: Горняк ответила Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Автор: Иванна Пашкевич

Бывшая жена Владимира Остапчука, нотариус Христина Горняк, ответила на упреки, что от нее ушел ведущий, потому что она не может иметь детей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши.

Подробности

Недавно Горняк прошла обследование женского и репродуктивного здоровья. Кристина хотела убедиться, что все показатели в норме, и узнать, как ее проблемы с почкой могут повлиять на способность в будущем иметь детей.

Своими переживаниями она откровенно поделилась с подписчиками в своем блоге.

После этого некоторые пользователи сети начали писать ей, что она наверняка не может иметь детей, что и стало причиной ее разрыва с Остапчуком.

Кристина не стала терпеть такие нападки и решительно ответила хейтерам. Она подчеркнула, что у нее со здоровьем все в порядке, и даже показала некоторые результаты своих анализов.

Экс-жену Остапчука упрекнули, что она не смогла родить ребенка ведущему: Горняк ответила

Скриншот

По словам блогера, показатели даже превышают норму, что не может не радовать как врачей, так и ее саму.

"Кто говорит, что я старушка и уже бесплодна, хочу сказать, что я еще ого-го, мой АМГ (антимюллеров гормон) даже немного выше нормы. Врачи довольны, и я тоже. Все, что я в будущем хочу сделать, это только потому, что я не хочу волноваться, а не потому, что есть показания. И это говорит о том, что отложенное материнство - классная штука, если сейчас вы не имеете возможности стать мамой", - ответила хейтерам знаменитость.

Экс-жену Остапчука упрекнули, что она не смогла родить ребенка ведущему: Горняк ответила

Скриншот

В ответ на критику блогер посоветовала хейтерам не вмешиваться в чужую жизнь.

Горняк отметила, что она уже научилась справляться с подобными комментариями, но такие сообщения могут сильно задеть других, особенно тех, кто сталкивается с реальными проблемами.

Экс-жену Остапчука упрекнули, что она не смогла родить ребенка ведущему: Горняк ответила

Скриншот

Ранее бывшая Остапчука ответила, согласилась бы стать героиней новой "Холостячки".

Также ведущий рассекретил имя своего будущего малыша.

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