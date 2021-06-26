Під Києвом випав незвичайний град розміром з пельмені: "було страшно" (відео і фото)
Під Києвом випав величезний град завбільшки з пельмені, і після подібного "подарунка з небес" залила сильна злива. Такі градини засипали прибудинкові ділянки в Білогородці.
Крижані "камені" 26 червня показала Тетяна Каменська у своєму Facebook.
Співробітник Національної академії статистики, обліку та аудиту також зізналася, що коли такий град почав рясно валити з неба, їй стало дійсно страшно.
"За свої 55+ мені ще не доводилося бачити таку стихію. Спочатку з неба впала градина! Ми її навіть встигли розглянути. Як ніби заморожена в спеціальній формі, ідеальний, симетричний, квітковий малюнок з хрестом посередині. А потім їх посипалося стільки!!!" - пише жінка.
Також вона опублікувала фото і відео зі свого двору біля будинку, який засипав град.
Величезний град під Києвом засипав 26 червня (фото: facebook.com/tetiana.kamenska)
Каменська додала, що були побоювання про те, що град зможе пробити перекриття на терасі, а після нього ще й пішла злива, і тепер "море крижаної води у дворі".
Відео: під Києвом випав величезний град 26 червня
У мережі в коментарях люди вражаються такому величезному граду, і зазначають, що якщо потрапити під падаючі крижини з неба подібного розміру, то це може закінчитися досить плачевно.
- О боже, він же може і вбити...
- Звичайно у природи немає поганої погоди, але я б вважав за краще такий уникнути
- Дуже сподіваюся, що шкода мінімальна. Це не град, А ГРАД.
- Ось це так! Неймовірно!
- Років 50 тому на Львівщині випав більше за куряче яйце, правда падав такий град рідко, може один на 5-10 м2, але на металевому покритті досі є ями, свідки цього.
- Ого!
- Нічого собі!
Нагадаємо, раніше під Києвом випав великий град, після чого відомий політик показала наслідки негоди.
Як повідомлялося, 25 червня Львів за лічені хвилини накрив "погодний апокаліпсис" з градом, зливами та руйнівним ураганом. Після цього через кілька годин таке негода прийшла у Рівне, де крім граду розміром з горіх і бурею спостерігали також піщану бурю.