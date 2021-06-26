ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Під Києвом випав незвичайний град розміром з пельмені: "було страшно" (відео і фото)

Новость на русском →
Київська область, Субота 26 червня 2021 17:55
Під Києвом випав незвичайний град розміром з пельмені: "було страшно" (відео і фото) Колаж РБК-Україна: під Києвом випав величезний град
Автор: Володимир Костирін

Під Києвом випав величезний град завбільшки з пельмені, і після подібного "подарунка з небес" залила сильна злива. Такі градини засипали прибудинкові ділянки в Білогородці.

Крижані "камені" 26 червня показала Тетяна Каменська у своєму Facebook.

Співробітник Національної академії статистики, обліку та аудиту також зізналася, що коли такий град почав рясно валити з неба, їй стало дійсно страшно.

"За свої 55+ мені ще не доводилося бачити таку стихію. Спочатку з неба впала градина! Ми її навіть встигли розглянути. Як ніби заморожена в спеціальній формі, ідеальний, симетричний, квітковий малюнок з хрестом посередині. А потім їх посипалося стільки!!!" - пише жінка.

Також вона опублікувала фото і відео зі свого двору біля будинку, який засипав град.

Під Києвом випав незвичайний град розміром з пельмені: &quot;було страшно&quot; (відео і фото)Під Києвом випав незвичайний град розміром з пельмені: &quot;було страшно&quot; (відео і фото)

Величезний град під Києвом засипав 26 червня (фото: facebook.com/tetiana.kamenska)

Каменська додала, що були побоювання про те, що град зможе пробити перекриття на терасі, а після нього ще й пішла злива, і тепер "море крижаної води у дворі".

Відео: під Києвом випав величезний град 26 червня

У мережі в коментарях люди вражаються такому величезному граду, і зазначають, що якщо потрапити під падаючі крижини з неба подібного розміру, то це може закінчитися досить плачевно.

  • О боже, він же може і вбити...
  • Звичайно у природи немає поганої погоди, але я б вважав за краще такий уникнути
  • Дуже сподіваюся, що шкода мінімальна. Це не град, А ГРАД.
  • Ось це так! Неймовірно!
  • Років 50 тому на Львівщині випав більше за куряче яйце, правда падав такий град рідко, може один на 5-10 м2, але на металевому покритті досі є ями, свідки цього.
  • Ого!
  • Нічого собі!

Нагадаємо, раніше під Києвом випав великий град, після чого відомий політик показала наслідки негоди.

Як повідомлялося, 25 червня Львів за лічені хвилини накрив "погодний апокаліпсис" з градом, зливами та руйнівним ураганом. Після цього через кілька годин таке негода прийшла у Рівне, де крім граду розміром з горіх і бурею спостерігали також піщану бурю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Київська область Погода в Україні Град Наталка Диденко
LITE
Синоптики попередили про серйозні погодні "фокуси" на вихідних: де чекати негоду
Синоптики попередили про серйозні погодні "фокуси" на вихідних: де чекати негоду