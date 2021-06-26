Під Києвом випав незвичайний град розміром з пельмені: "було страшно" (відео і фото)

Під Києвом випав величезний град завбільшки з пельмені, і після подібного "подарунка з небес" залила сильна злива. Такі градини засипали прибудинкові ділянки в Білогородці.

Співробітник Національної академії статистики, обліку та аудиту також зізналася, що коли такий град почав рясно валити з неба, їй стало дійсно страшно.

"За свої 55+ мені ще не доводилося бачити таку стихію. Спочатку з неба впала градина! Ми її навіть встигли розглянути. Як ніби заморожена в спеціальній формі, ідеальний, симетричний, квітковий малюнок з хрестом посередині. А потім їх посипалося стільки!!!" - пише жінка.

Також вона опублікувала фото і відео зі свого двору біля будинку, який засипав град.

Величезний град під Києвом засипав 26 червня (фото: facebook.com/tetiana.kamenska)

Каменська додала, що були побоювання про те, що град зможе пробити перекриття на терасі, а після нього ще й пішла злива, і тепер "море крижаної води у дворі".

Відео: під Києвом випав величезний град 26 червня

У мережі в коментарях люди вражаються такому величезному граду, і зазначають, що якщо потрапити під падаючі крижини з неба подібного розміру, то це може закінчитися досить плачевно.