Блискавки, град, злива, ураган: у Львові - погодний апокаліпсис (фото і відео)

У Львові розгулялася найсильніша негода вдень 25 червня - місто накрила потужна грозова злива з градом і ураганний вітер, і стихія вже заподіяла руйнування, а також викликала проблеми зі світлом і зв'язком.

Те, що відбувається на вулицях Львова очевидці зняли на відео, після чого кадри потрапили в мережу.

Очевидці зазначають, що потужні пориви вітру прийшли після початку зливи близько години тому - приблизно о пів на п'яту, і незабаром вітрюган вже рвав дерева, а також ламав різноманітні конструкції на вулицях міста.

Відео: Львів накрив ураган з потужною зливою 25 червня

Відео: у Львові затопило вулиці 25 червня через сильну бурю

Через стихію у Львові в різних районах виникли проблеми з електропостачанням. У будинках відрубало світло, з'явилися проблеми з мобільним та інтернет зв'язком.

Повідомляється, що станом на 16.45 стихія вже принесла чимало руйнувань в місті, і вулиці з тротуарами стали нагадувати Венецію.

Львів затопило через потужну зливу, а ураган зривав дерева 25 червня (фото: facebook.com/igor.zinkevych)

Крім того, трамваї та тролейбуси в місті стали - громадський електротранспорт не працює.

У Львові розбушувалася негода 25 червня (фото: portal.lviv.ua)

На дорогах для водіїв виникли серйозні проблеми, оскільки злива сильно знизила видимість, і в місті швидко потемніло через бурю.

Буря у Львові 25 червня (фото: facebook.com/lesya.sb)

У Львові проблеми зі світлом через руйнівну бурю 25 червня (фото: facebook.com/lviv1256)

Дерева пошкодили не тільки лінії електромереж, а й розтрощили кілька автомобілів. Також зламані гілки падають на проїжджу частину, створюючи додаткові ризики для водіїв.

У Львові через ураган дерева падають на авто на дорогах (фото: portal.lviv.ua)

У мережі з'явилися кадри, як вулиці заливають потоки води, на тротуарах піднімається ватерлінія, позаяк водостоки не в змозі впоратися з такою кількістю опадів, що випали.

Відео: у Львові розбушувалася негода 25 червня