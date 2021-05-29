Під Києвом випав великий град: відомий політик показала наслідки негоди (фото)
Через негоду в Україні більше сотні населених пунктів залишилися без електропостачання, і майже половина з них - у Київській області. Також біля столиці до сильного вітру з грозою додався великий град, який теж наробив лиха. Крижинки розміром мало не з помідори черрі показали в мережі.
Кадри опублікувала народний депутат Іванна Климпуш-Цинцадзе у своєму Facebook.
Голова Комітету з євроінтеграції поскаржилася, що градини серйозно пошкодили рослини в її саду.
"Коли радієш кожній квіточці, а природа градом руйнує все", - написала політик і громадський діяч.
Климпуш-Цинцадзе зізналася, що бачить подібне видовище вперше.
Град пошкодив рослини в саду Климпуш-Цинцадзе (фото: facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze)
"Я ще такого не бачила - листя і цвіт з кущів і дерев, прекрасні квіти - все на землі, вся городина, що посходила, під товщею льоду", - йдеться в публікації.
Нардеп уточнила, що такий град випав недалеко від столиці, у бік Обухова.
Климпуш-Цинцадзе показала великі градини (фото: facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze)
У коментарях до публікації інші політики та журналісти теж поділилися розповідями, що небесний лід "наламав дров" і у них, а також зазначили, що для людей, які займаються садівництвом, це стало дуже прикрим випадком.
- Співчуваю... моя сестра теж в шоці... 250 кущів томатів, це тільки те, що я запам'ятала...
- Який жах!
- Природна аномалія, викликана кліматичною кризою...
- Шкода рослини і вашу праця.
- У нас таке було 1 липня 2017 року. Досі шрами на деревах.
- У нас те ж саме...
- Ох, щиро співчуваю, таке все крихке і молоденьке постраждало.
- Це дуже болісний шок для рослин в цілому. Буде дуже добре, якщо наступного року відновляться. Дайте восени магнію і калію, трохи цинку теж не завадить. Співчуваю.
Великий град випав під Києвом (фото: facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze)
Нагадаємо, нещодавно Мелітополь засипало великим градом - розміром з пельмені.
Нагадаємо, що згідно з прогнозом синоптиків, погода в Україні 29 і 30 травня погіршиться, і на всій території країни пройдуть дощіта грози, також очікується похолодання.