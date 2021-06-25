Піщана буря і ураганний вітер: відео наслідків погодного армагеддону в Рівному

Буря і ураганний вітер у Львові 25 червня наробив чимало біди, і після негода продовжила рух далі по Україні, накривши тепер уже Рівне, де вже шквали зірвали дерева, пошкодили транспорт, а зливи затопили вулиці.

Жителі Рівного знімають наслідки розгулу стихії на фото і відео, кадри також публікують місцеві пабліки.

Можна побачити, що ситуація в місті нагадує сьогоднішній "погодний апокаліпсис" у Львові - теж залиті дороги і площі, побиті деревами, що впали, і гілками машини, що обвалилися білборди та інші конструкції.

Відео: Негода в Рівному 25 червня спровокувала пробої з електроенергією в деяких районах

У ДСНС Рівненської області закликали городян по можливості не залишати будинки до тих пір, поки негода не стихне.

Відео: у Рівному 25 червня розгулявся ураган

У мережі показали, що одне з дерев звалилося на дах автобуса. На щастя, ніхто в результаті події не постраждав.

Відео: у Рівному через негоду дерево впало на автобус з пасажирами 25 червня

Буря з ураганом у Рівному 25 червня (фото: instagram.com/tipove_rivne)

У різних районах Рівного впали гілки і стовбури дерев заблокували проїзди для транспорту на вулицях.

Відео: у Рівному на вулиці Міцкевича завалилося дерево і перекрило дорогу

А в інших випадках машини просто грузли в потоках води, і не могли продовжувати рух.

Відео: Рівне затопило потужною зливою 25 червня

Крім того, легкі намети в центрі міста пориви вітру здули просто на проїжджу частину.

Відео: ураганний вітер у Рівному 25 червня

Відео: негода у Рівному 25 червня

У мережі також показують град, що випав, розміром з куряче яйце.

Під Рівним випав великий град 25 червня (фото: instagram.com/rivne_1283)

Також повідомляють, що в районі Житинського кільця спостерігали піщану бурю.

Відео: піщана буря в Рівному 25 червня