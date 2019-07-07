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Киян попередили про серйозну небезпеку: що відбувається

STYLERЖиття    07.07.2019 - 11:45
Киян попередили про серйозну небезпеку: що відбувається
У Києві оголошено штормове попередження (фото: GettyImages)

На Київ насувається гроза з дощем і сильним вітром

Погода у Києві найближчим часом серйозно зіпсується. Синоптик Наталка Діденко попереджає киян, які вирішили провести неділю, 7 липня, на природі, швидше збиратися і вирушати по домівках.

Синоптик пише, що зараз в Києві почнеться дощ, а можливо з грозою і сильним вітром.

"Подбайте, куди сховатися, приберіть з вулиці вчорашню білизну, візьміть з собою якісь целофанчики накрити імпровізований стіл в лісі", - пише синоптик.

Також Наталка Діденко зазначила, що надалі в столиці буде суттєво прохолодніше, ніж сьогодні.

Киян попередили про серйозну небезпеку: що відбувається

У Києві оголошено штормове попередження (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Раніше ми писали, що страшний буревій наробив багато лиха в Дніпропетровській області. Вітер наламав дерев, пошкоджені десятки автомобілів, люди застрягали в ліфтах через знеструмлення будинків.

Нагадаємо, у Рівненській області пронеслася сильна піщана буря, яка знесла вітром дах з будівлі школи в одному з сіл. Жителі Полісся були шоковані таким явищем.

До речі, потужна гроза з сильними шквальними поривами вітру нещодавно обрушилася на Київ. Жителі столиці України спостерігали блискавки, а також чули гуркіт грому.

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