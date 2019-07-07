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Киевлян предупредили о серьезной опасности: что происходит

STYLERЖизнь    07.07.2019 - 11:45
Киевлян предупредили о серьезной опасности: что происходит
В Киеве объявлено штормовое предупреждение (фото: GettyImages)

На Киев надвигается гроза с дождем и сильным ветром

Погода в Киеве в ближайшее время серьезно испортится. Синоптик Наталка Диденко предупреждает киевлян, которые решили провести воскресенье, 7 июля, на природе, побыстрее собираться и отправляться по домам.

Синоптик пишет, что сейчас в Киеве начнется дождь, а возможно з грозой и сильным ветром.

"Позаботьтесь, куда спрятаться, уберите с улицы вчерашнюю белье, возьмите с собой какие-то целофанчикы накрыть импровизированный стол в лесу", - пишет синоптик.

Также Наталка Диденко отметила, что в дальнейшем в столице будет существенно прохладнее, чем сегодня.

Киевлян предупредили о серьезной опасности: что происходит

В Киеве объявлено штормовое предупреждение (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Ранее мы писали, что страшный ураган наделал много бед в Днепропетровской области. Ветер наломал деревьев, повреждены десятки автомобилей, люди застревали в лифтах через обесточивание домов.

Напомним, в Ровенской области пронеслась сильная песчаная буря, которая снесла ветром крышу со здания школы в одном из сел. Жители Полесья были шокированы таким явлением.

Кстати, мощная гроза с сильными шквальными порывами ветра недавно обрушилась на Киев. Жители столицы Украины наблюдали молнии, а также слышали раскаты грома.

Завоет ветер и накроет ливнями: где окончательно испортится погода Синоптики дали прогноз погоды на выходные
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