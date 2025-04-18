Делал ли "пластику" лица Райан Гослинг? Хирург раскрыл секрет голливудского красавчика

На днях стало известно, что канадский актер Райан Гослинг присоединится к новой части франшизы "Звездные войны". В то же время его внешность в последнее время привлекает еще больше внимания. Фаны и медиа заметили изменения в чертах лица звезды, что вызвало слухи о возможном обращении к пластическим хирургам или косметологам.

Действительно ли Райан решил изменить свою внешность с помощью "пластики"? В эксклюзивном комментарии для РБК-Украина известный пластический хирург Дмитрий Слоссер поделился своим анализом этих изменений.

Так, 18 апреля актер появился на специальном мероприятии, посвященном предстоящему фильму "Звездные войны: Звездный истребитель".

Среди основных изменений, которые заметили поклонники - более выраженные скулы, ровная линия кожи под глазами, а также общая гладкость лица, которая не совсем типична для мужчины в его возрасте.

По мнению эксперта, 44-летний Гослинг, возможно, обратился к комбинированному подходу - коррекции зоны щек и скул с помощью филлеров.

Пожалуйста, присоединяйтесь к нам в приветствии Райана Гослинга, звезды предстоящего фильма "Звездные войны: Звездный боец, в нашу галактику. Прибывает в кинотеатры в День памяти 2027 года. pic.twitter.com/DLpwJzOSr0 - Star Wars (@starwars) 18 апреля 2025 года

Линия нижней челюсти подчеркивалась деликатным контурингом, а для устранения мелких морщин вокруг глаз применялся ботокс.

"Сравнивая фото разных лет можно увидеть существенные изменения внешности актера. Сейчас скулы имеют больший объем, что может свидетельствовать об использовании филлеров или имплантов. Кроме того, подозреваю, что без контуринга нижней челюсти здесь тоже не обошлось", - отмечает пластический хирург.

Кроме того, Райан, вероятно, любит инъекции ботокса.

"Когда он улыбается, мы не видим никаких естественных морщин на его лице - в зоне лба или глаз. Такого результата, как правило, достигают с помощью инъекций ботокса", - сказал эксперт.

Looks like someone threw an Ounce of Scorpion stingers on Ryan Gosling's face. pic.twitter.com/B1rXo5nD6h — Stale Whale (@realStaleWhale) April 24, 2024

К слову, несмотря на новую волну обсуждений, сам Гослинг никогда не давал публичных комментариев относительно своей внешности.

В то же время некоторые фанаты вспомнили, что его партнерша - актриса Ева Мендес неоднократно говорила о положительном отношении к эстетическим процедурам. Поэтому не исключено, что она могла поделиться своим опытом или советами.

Напомним, недавно стало известно, что Райан Гослинг присоединится к новой части франшизы "Звездные войны", которая получила название "Звездные войны: Звездный истребитель".

Фильм выйдет в прокат 28 мая 2027 года. Режиссером выступит Шон Леви, известный своей работой над черной комедией по мотивам комиксов Marvel "Дэдпул и Росомаха".

Shawn Levy. Райан Гослинг. Новая самостоятельная история, пришедшая из галактики далеко-далеко. "Звездные войны": Звездный боевик выходит в кинотеатры в День памяти 2027 года. pic.twitter.com/uiTLfRA0fz - Star Wars (@starwars) 18 апреля 2025 года

Официально об участии Гослинга и Леви в проекте сообщили президент компании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди и креативный директор Дэйв Филони на специальном мероприятии, которое состоялось 18 апреля в Токио.

Съемки планируется начать осенью этого года. Другие актеры, которые присоединятся к касту, пока не раскрыты.