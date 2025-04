Делал ли "пластику" лица Райан Гослинг? Хирург раскрыл секрет голливудского красавчика

Так, 18 апреля актер появился на специальном мероприятии, посвященном предстоящему фильму "Звездные войны: Звездный истребитель".

Среди основных изменений, которые заметили поклонники - более выраженные скулы, ровная линия кожи под глазами, а также общая гладкость лица, которая не совсем типична для мужчины в его возрасте.

По мнению эксперта, 44-летний Гослинг, возможно, обратился к комбинированному подходу - коррекции зоны щек и скул с помощью филлеров.

Линия нижней челюсти подчеркивалась деликатным контурингом, а для устранения мелких морщин вокруг глаз применялся ботокс.

"Сравнивая фото разных лет можно увидеть существенные изменения внешности актера. Сейчас скулы имеют больший объем, что может свидетельствовать об использовании филлеров или имплантов. Кроме того, подозреваю, что без контуринга нижней челюсти здесь тоже не обошлось", - отмечает пластический хирург.

Кроме того, Райан, вероятно, любит инъекции ботокса.

"Когда он улыбается, мы не видим никаких естественных морщин на его лице - в зоне лба или глаз. Такого результата, как правило, достигают с помощью инъекций ботокса", - сказал эксперт.

Looks like someone threw an Ounce of Scorpion stingers on Ryan Gosling's face. pic.twitter.com/B1rXo5nD6h