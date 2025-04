Чи робив "пластику" обличчя Раян Гослінг? Хірург розкрив секрет голлівудського красеня

Так, 18 квітня актор з'явився на спеціальному заході, присвяченому майбутньому фільму "Зоряні війни: Зоряний винищувач".

Серед основних змін, які помітили шанувальники - більш виражені вилиці, рівна лінія шкіри під очима, а також загальна гладкість обличчя, яка не зовсім типова для чоловіка в його віці.

На думку експерта, 44-річний Гослінг, можливо, звернувся до комбінованого підходу - корекції зони щік та вилиць за допомогою філерів.

Please join us in welcoming Ryan Gosling, star of the upcoming Star Wars: Starfighter, to our galaxy. Coming to theaters Memorial Day 2027. pic.twitter.com/DLpwJzOSr0 — Star Wars (@starwars) April 18, 2025

Лінія нижньої щелепи підкреслювалась делікатним контурингом, а для усунення дрібних зморшок навколо очей застосовувався ботокс.

"Порівнюючи фото різних років можна побачити суттєві зміни зовнішності актора. Зараз вилиці мають більший обʼєм, що може свідчити про використання філерів або імплантів. Крім того, підозрюю, що без контуринга нижньої щелепи тут теж не обійшлось", - зазначає пластичний хірург.

Крім того, Раян, ймовірно, полюбляє інʼєкції ботоксу.

"Коли він посміхається, ми не бачимо жодних природних зморшок на його обличчі - в зоні лоба чи очей. Такого результату, як правило, досягають за допомогою ін'єкцій ботоксу", - сказав експерт.

Looks like someone threw an Ounce of Scorpion stingers on Ryan Gosling's face. pic.twitter.com/B1rXo5nD6h — Stale Whale (@realStaleWhale) April 24, 2024

До слова, попри нову хвилю обговорень, сам Гослінг ніколи не давав публічних коментарів щодо своєї зовнішності.

Водночас деякі фанати згадали, що його партнерка - акторка Єва Мендес неодноразово говорила про позитивне ставлення до естетичних процедур. Тому не виключено, що вона могла поділитися своїм досвідом чи порадами.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Раян Гослінг приєднається до нової частини франшизи "Зоряні війни", яка отримала назву "Зоряні війни: Зоряний винищувач".

Фільм вийде в прокат 28 травня 2027 року. Режисером виступить Шон Леві, відомий своєю роботою над чорною комедією за мотивами коміксів Marvel "Дедпул і Росомаха".

Shawn Levy. Ryan Gosling. A new standalone story coming from a galaxy far, far away. Star Wars: Starfighter is coming to theaters Memorial Day 2027. pic.twitter.com/uiTLfRA0fz — Star Wars (@starwars) April 18, 2025

Офіційно про участь Гослінга та Леві в проєкті повідомили президентка компанії Lucasfilm Кетлін Кеннеді та креативний директор Дейв Філоні на спеціальному заході, що відбувся 18 квітня в Токіо.

Зйомки планується розпочати восени цього року. Інші актори, які приєднаються до касту, поки не розкриті.