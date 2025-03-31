Жена Кошевого заговорила о "пластике": "Не считаю себя красивой"

Супруга известного комика Евгения Кошевого Ксения откровенно рассказала, какую пластическую операцию она хотела бы сделать в будущем, а также про уколы красоты.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на совместное интервью Кошевых Славе Демину, опубликованном в YouTube .

Дело в том, что ранее Ксения заявляла, что хочет сделать блефаропластику.

"Ты боишься стареть?" - спросил Демин.

"Я не боюся, но я хочу исправить приобретенные с возрастом морщины или что-то еще. Если это возможно. Если я понимаю, что это невозможно, я буду так стареть", - отметила Ксения.

В то же время она отметила, что боится наркоза.

"Если бы я была очень смелая, я бы это уже сделала", - отметила она.



Ксения Кошевая (скриншот)

"Потому что я хочу. Я не говорю, что я завтра пойду и это сделаю. Я больше боюсь наркоза. Мне никогда не делали наркоз", - отметила Кошевая.

В то же время увеличить грудь Ксения Кошевая никогда не хотела и у нее не была на этот счет комплексов.

На провокационный вопрос Демина, считает ли она себя красивой, Кошевая ответила, что нет.

"Я не считаю себя красивой, так как хочу блефаропластику", - подчеркнула она.

"Когда я чувствовала себя красивой? Когда я танцевала в балете (балет Елены Коляденко Freedom - ред.), когда я родила Варю. Это мне было до 25-30 лет. А потом, когда появилась Симка (Серафима, вторая дочь - ред.), я поправилась. И после 30 вес сложнее сбрасывать", - откровенно рассказала Ксения.

Также она призналась, что колет ботокс.

"Полгода могу не колоть. А потом снова", - отметила супруга Кошевого.

Что такое блефаропластика

Блефаропластика - это хирургическая операция по устранению излишков кожи и жировой ткани верхнего и нижнего век. Эта операция направлена ​​на коррекцию формы век и улучшение внешнего облика области вокруг глаз.

Что известно о Ксении Кошевой

Будущая супруга Евгения Кошевого родилась в 1984 году. Она родом с Ялты, после аннексии Крыма в 2014 году там остались ее родственники, с которыми она практически не общается.

После начала полномасштабного вторжения РФ Ксения пыталась рассказывать им о зверствах россиян в Украине, однако в ответ получила сообщение с буквой Z.

Ранее Ксения танцевала в балете Елены Коляденко Freedom. Также она создала свой бренд одежды PICO.



Кошевой с женой Ксения (фото: instagram.com/yalta_k)

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