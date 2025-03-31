Кошевой рассекретил, на сколько килограммов он похудел: фото до и после

Юморист, один из актеров студии "Квартал-95" Евгений Кошевой рассказал, кто помог ему похудеть и сколько килограммов ему уже удалось сбросить.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на совместное интервью Евгения и Ксении Кошевых Славе Демину , опубликованном в YouTube.

Шоумен отметил, что его супруге не нравится его живот и она постоянно об этом "капает".

"Это действует, потому что меня, человека, который встает ... вставал очень поздно утром, никогда не заставишь позавтракать", - отметил юморист.

Евгений Кошевой до похудения - 2021 год (фото: instagram.com/evgenii.koshevoi)

Однако недавно шоумен всерьез взялся за себя. В этом ему помог диетолог-нутрициолог.

"После похода к диетологу, который подарил мне друг, и за это очень большое спасибо и за то, что она наставила меня на такой путь, на котором можно было и завтракать, и ходить в спортзал. Ну в спортзал я и до того ходил. Но правильное питание - это все же одна из важнейших составляющих того, как может выглядеть человек", - отметил комик.



Как Кошевой выглядит сейчас (скриншот)

Также он рассекретил, что уже скинул около 8 кг, однако он продолжает работать над собой и хочет сбросить еще 6-7 кг. В то же время он признался, что боится взвешиваться.

"Сбросил где-то 8. Не решаюсь, потому что боюсь. Думаю: "А вдруг я останусь на том же месте?". Я вижу, что некоторые заходят в спортзал и сразу встают на весы, и думаю: "Нет, я не такой...", - рассказал Евгений Кошевой.

Он ходит в спортзал три раза в неделю, как и его супруга Ксения.

Напомним, Евгений Кошевой - украинский актер кино, телевидения и озвучания, шоумен, телеведущий.

Один из актеров студии "Квартал-95". С 2000 по 2005 год - участник команды КВН "Ва-Банкъ" (Луганск), с 2005 года и по настоящее время - участник шоу "Вечерний квартал", "Вечерний Киев", ведущий "Чисто News", в 2012-2022 годах - член жюри телешоу "Рассмеши комика". С 2019 года ведущий "Лиги Смеха".

В 2007 году женился на танцовщице балета Елены Коляденко Freedom Ксении. Пара воспитывает двоих детей: Варвару и Серафиму.



Евгений Кошевой с супругой - архивное фото (фото: instagram.com/evgenii.koshevoi)

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