Лечение дает положительные результаты. Стали известны новые подробности борьбы Чарльза III с раком

В январе этого года король Великобритании Чарльз III сообщил, что у него рак. Сейчас, спустя месяцы, стало известно, что лечение начало приносить положительные результаты.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на таблоид Daily Mail .

Что говорят инсайдеры

По словам источника, приближенного к монарху, лечение имеет положительное направление.

"Конечно, здоровье монарха - приоритет номер один, и мы можем видеть, что лечение имеет положительное направление", - сказал инсайдер.

Известно, что недуг у сына покойного Елизаветы II обнаружили после операции из-за увеличения предстательной железы. Рядом с Чарльзом в лечении его поддерживает избранница Камилла.

Также в источнике отмечается, что монарх стремился доказать общественности, что имеет в себе достаточно сил и энергии, чтобы и дальше занимать высокую должность и уверенно выполнять все рабочие обязанности.

Король лечится от рака (Фото: Getty Images)

"Лучший способ понять, что король справился - по его действиям и словам: все, что вы видели; и все, что он говорил; все, что он делал с самого начала, когда стало известно о проблемах со здоровьем. Он решил оставаться публичным настолько, насколько мог, чтобы люди видели, что он способен многое сделать даже в таких обстоятельствах", - объяснил инсайдер.

К исполнению королевских обязанностей Чарльз III вернулся после нескольких месяцев перерыва. Когда он проходил интенсивное лечение, то на время перестал появляться на публичных событиях. На данный момент ситуация изменилась, и король вместе с Камиллой готовятся совершить традиционный тур по Австралии и Самоа.

"Ее естественная теплота, стойкость и чувство ее юмора - я уверен, что вам это скажет любой пациент, - это отличная вещь", - также сказал инсайдер.

В представительстве короля подчеркнули, что с момента выявления диагноза 75-летний мужчина ни на миг не терял уверенности в том, что сможет преодолеть болезнь.

Чарльз и Камилла (Фото: Getty Images)

"Конечно, этот год был напряженным и для Ее Величества, но ощущение решительности давало им веру в то, что они справятся со всем, пройдут через все это, и оставят проблемы в прошлом", - отмечает таблоид.

Напомним, уже третий год Чарльз возглавляет должность короля Великобритании, и даже болезнь не заставила его отказаться от исполнения своих обязанностей. Своим примером он намерен показать, что люди с диагнозом онкологии могут по возможности продолжать жить привычной для себя жизнью и быть источником вдохновения для других.

К слову, Чарльз сошел на трон после смерти своей матери, королевы Елизаветы II, жизнь которой оборвалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.

Елизавета II умерла в сентябре 2022 года (Фото: Getty Images)

Ожидается, что в годовщину смерти Чарльз посетит церковь, проведет время в приватной молитве, чтобы почтить память родного человека.

"Будут личные мысли, молитвы и размышления. Я уверен, что это будет волнующий день для всех. Это был настоящий год вызовов для королевской семьи, выпавший на их судьбу", - отметил инсайдер.