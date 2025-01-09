Дети и муж Кейт Миддлтон нежно поздравили "невероятную жену и маму" с днем рождения

Кейт Миддлтон сегодня, 9 января, празднует свой 43-й день рождения. В связи с этим ее супруг, принц Уильям и трое детей опубликовали трогательный пост.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в официальном аккаунте принца и принцессы Уэльских в Instagram .

"Самая невероятная жена и мама. Сила, которую ты продемонстрировала за последний год, была поразительной. Джордж, Шарлотта, Луи и я так гордимся тобой. С днем рождения, Кэтрин. Мы любим тебя. W", - сказано в сообщении.

Также опубликовано черно-белое фото Кейт, на котором она позирует в джинсах, белой рубашке, пиджаке темного оттенка и клетчатом шарфе. Свой образ она дополнила распущенными волосами с легкой волнистой завивкой. От макияжа Кейт отказалась.

Примечательно, что на безымянном пальце было кольцо принцессы Дианы, которое ей подарил Уильям.

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Отметим, что принцесса Уэльская отлично выглядит на новом снимке и излучает счастье.

Король Чарльз и королева Камилла также поздравили Кейт в своем Instagram.

"С днем рождения принцессу Уэльскую", - подписали они фото, опубликованное в Stories.

Снимок был сделан на Рождество в Сандрингеме. На нем изображена улыбающаяся Кейт в наряде и шляпке изумрудного оттенка, в руках она держит букет цветов.

Скриншот

Что известно о болезни и лечении Кейт Миддлтон

В 2024 году общественность шокировала новость о том, что Миддлтон сначала прооперировали, а затем диагностировали у нее рак. В марте 2024 она сделала официальное заявление.

Супруга принца Уильяма не уточняла подробностей о форме рака, однако постоянно благодарила поклонников за поддержку и теплые слова, которые получала из разных уголков мира.

В августе она с супругом записала совместное видео, в котором представители королевской семьи обратились к британским олимпийцам. Там Кейт показалась впервые за долгое время.

В сентябре 2024 года она сообщила, что завершила курс химиотерапии. Для этого она записала трогательное видео с супругом и детьми.

Вскоре Кейт Миддлтон вернулась к своим официальным обязанностям.

Также она провела в Виндзорском замке встречу с молодой девушкой, которая также борется с раком.

А в декабре 2024 года она с другими членами королевской семьи вышла в свет. Для этого мероприятия Миддлтон выбрала наряд самого трендового оттенка сезона - бургунди.

Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)