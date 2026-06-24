Под ударом аэродромы "Саки", "Гвардейское" и ПВО: СБУ раскрыла детали операции в Крыму
СБУ провела спецоперацию в оккупированном Крыму 24 июня. Под удар попали системы ПВО у Керчи и инфраструктура двух военных аэродромов - "Саки" и "Гвардейское".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Атака на аэродромы
По предварительным данным, на военном аэродроме "Саки" были поражены четыре ангара для хранения авиационной техники.
Также удар понес инфраструктура аэродрома "Гвардейское".
Удар по ПВО возле Керчи
Кроме того, вблизи Керчи, как сообщают в спецслужбе, были поражены:
- две единицы вооружения из состава зенитного ракетного комплекса С-400;
- два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1".
В СБУ отметили, что это уже четвертый комплекс "Панцирь-С1", пораженный спецподразделением "Альфа" в этом районе.
"Российские оккупанты теряют контроль над небом Крыма. Каждый уничтоженный комплекс ПВО и каждый пораженный военный аэродром открывает новые возможности для дальнейших ударов Украины", - говорится в сообщении.
Атака на Крым
Напомним, ночь на 24 июня в оккупированном Россией Крыму выдалась снова неспокойной.
По сообщениям с полуострова, наиболее серьезные последствия были зафиксированы в Севастополе, где под удар попала Балаклавская ТЭС.
После этого в городе возникли масштабные перебои с электроснабжением, а оккупационные власти ввели особый режим.
Также местные жители сообщали о пожаре вблизи села Шафранне у военного аэродрома "Гвардейское".
Этот район связывают с объектами, используемыми вражескими войсками для запуска ударных беспилотников типа "Шахед" ("Герань").
Тем временем россияне жалуются на атаку более 300 дронов - под ударом оказались около 20 регионов страны.