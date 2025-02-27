Кейт Миддлтон повторила свой образ 18-летней давности, когда она встречалась с принцем Уильямом

Кейт Миддлтон вместе с супругом, принцем Уильямом, во второй раз вышли в свет в 2025 году - 26 февраля они посетили Уэльс. Примечательно, что для этого мероприятия принцесса Уэльская выбрала твидовый жакет, в котором уже появлялась на публике 18 лет назад.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикации в официальном аккаунте принца и принцессы Уэльских в Instagram.

Миддлтон, которая в сентябре 2024 года завершила курс химиотерапии, все чаще стала выходить в свет. Со своим супругом она посетила Южный Уэльс и встретились с местными жителями, которые сильно пострадали от наводнения в 2024 году.

Прежде всего они посетили рынок Понтипридд, который является центром общины с 1805 года, прошлись по продуктовому дворику и приготовили традиционные валлийские пироги в преддверии Дня святого Давида, который отмечают каждый год в Уэльсе 1 марта.



Принц и принцесса Уэльские (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Как выглядела Кейт Миддлтон 18 лет назад

Примечательно, что для поездки она выбрала твидовый короткий жакет от Ralph Lauren темно-зеленого оттенка, в котором появлялась в 2007 году на скачках в Челтнеме. Тогда Миддлтон еще не была замужем за принцем Уильямом, однако пара была в отношениях. Стильный пиджак 18 лет назад она носила с юбкой миди из такого же материала.



Кейт Миддлтон и принц Уильям 18 лет назад (фото: Getty Images)

Как она выглядит сейчас

На этот раз принцесса Уэльская дополнила свой культовый жакет коричневым гольфом-водолазкой и клетчатой юбкой в длине миди от всемирно известного бренда Gucci. Завершали лук коричневые высокие сапоги из замши на небольшом каблуке.



Кейт и Уильям (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Миддлтон отлично выглядит и просто светится от счастья рядом со своим супругом. А чтобы завершить свой образ, она приколола яркий желтый цветок к твидовому пиджаку.



Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Отметим, что Кейт давно известна своей склонностью повторять предыдущие наряды, иногда с разницей в много лет. Например, в ее гардеробе есть коричневые кожаные сапоги британского бренда Penelope Chilvers, которые она приобрела в 2004 году и с тех пор носила много раз, включая поход в Гималаи во время королевского тура в Бутан в 2016 году. Эти туфли настолько ассоциируются с Кейт, что даже появились в последнем сезоне сериала "Корона".



Кейт Миддлтон повторила свой образ 2007 года (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Что известно о состоянии Кейт Миддлтон после лечения рака

В сентябре 2024 года в сети опубликовали трогательное видео, на котором показаны Кейт с мужем и детьми. Таким образом принцесса объявила о завершении курса химиотерапии.

9 января 2025 года она отпраздновала свой 43 день рождения.

Недавно Кейт Миддлтон озвучила честные подробности лечения рака. Это случилось во время визита в Королевскую больницу Марсден в Лондоне, где она проходила лечение. Это был ее первый самостоятельный выход в люди после перерыва с конца прошлого года.

Также Кейт Миддлтон уже успела засветиться во время шопинга в Лондоне.

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