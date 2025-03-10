Какую музыку слушает король? Чарльз III обнародовал свой плейлист: в подборке - Боб Марли и Бейонсе
Король Великобритании Чарльз III опубликовал в Apple Music свой плейлист. В подборку вошли песни, некоторые из которых могут удивить.
Что слушает Чарльз III и почему он решил показать свой плейлист, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
"На протяжении всей моей жизни музыка значила для меня очень много. Я знаю, что это касается и многих других. Она обладает замечательной способностью вызывать счастливые воспоминания, всплывающие из самых глубоких уголков нашей памяти, утешать нас в минуты грусти и переносить нас в далекие места", - говорил король несколько дней назад, когда представил свой проект "The King's Music Room", приуроченный ко Дню содружества.
Что слушает король (скриншот)
В плейлисте Чарльза III 17 песен. Он отмечал, что собрал треки, которые слушал в разные периоды своей жизни.
Плейлист Чарльза III (скриншот)
Что слушает король - полный список
- Bob Marley & The Wailers - "Could You Be Loved"
"Я помню, как он приехал в Лондон выступать, когда я был намного моложе, и я встретил его на каком-то мероприятии. Конечно, у него была эта чудесная, заразительная энергия, но также его глубокая искренность и его глубокая забота о своем сообществе. Я всегда вспоминаю его слова: "У людей есть голос внутри них", - рассказал Чарльз III.
- Millie Small - "My Boy Lollipop"
- Kylie Minogue - "The Loco-Motion"
У этой песни, считает король, "заразительная энергия, из-за которой невероятно трудно усидеть на месте".
- Al Bowlly - "The Very Thought of You"
- Grace Jones - "La Vie En Rose"
- RAYE - "Love Me Again"
- Daddy Lumba - "Mpempem Do Me"
- Davido - "KANTE" (feat. Fave)
- Miriam Makeba - "The Click Song"
- Jools Holland & Ruby Turner - "My Country Man"
- Anoushka Shankar - "Indian Summer"
- Siti Nurhaliza - "Anta Permana"
- Dame Kiri Te Kanawa - "E Te Iwi E (Call to the People)"
- Michael Buble - "Haven’t Met You Yet"
- Arrow - "Hot Hot Hot"
- Beyonce - "Crazy in Love" (feat. Jay-Z)
- Diana Ross - "Upside Down"
Разнообразие песен и жанров в плейлисте объясняется тем, что некоторые треки Чарльз III "привез" после поездок в разные страны и континенты.
Напомним, День Содружества в Великобритании (Commonwealth Day) - ежегодный праздник, который отмечается во второй понедельник марта странами, входящими в Содружество наций.
Этот праздник посвящен объединению 56 стран, ранее входивших в Британскую империю. Он символизирует дружбу, сотрудничество и общие ценности государств-членов.
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Во время написания материала были использованы источники: CNN, Apple Music, официальный сайт Apple.