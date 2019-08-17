Стало відомо, коли насправді познайомилися Кейт Міддлтон і принц Вільям

Кейт Міддлтон і принц Вільям (фото: Getty Images)

Королівський біограф розповіла про знайомство Кейт Міддлтон і принца Вільяма

Передбачається, що романтична історія Кейт Міддлтон і принца Вільяма почалася в 2001 році в університеті Сент-Ендрюс, але королівський біограф виявив один факт, який, за її словами, все змінює. Про це повідомляє видання Express.

Герцогиня Кембриджська і принц Вільям тепер є гордими батьками принца Джорджа, принцеси Шарлотти і принца Луї. Тим не менш, казкова історія їх романтичних відносин може дещо відрізнятися від тієї, яку знає світ.

Королівський біограф Кеті Ніколл зробила цікаву заяву, коли вона розмовляла з американської ведучою ток-шоу Кеті Курик в 2013 році.

Кейт Міддлтон (фото: facebook.com/pg/TheBritishMonarchy)

У своїй біографічній книзі "Вільям і Гаррі" Ніколл пише, що первісна зустріч Кейт і Вільяма відбулася в університеті Сент-Ендрюс у 2001 році, коли вони разом жили в гуртожитках університету.

Тим не менш, в 2013 році королівський експерт заявила, що вона виявила, що перше знайомство відбулося в іншому місці.

Ведуча Курик запитала Ніколл: "Вона дійсно зустріла принца Вільяма перед коледжем?". На що біограф відповіла ствердно і підкреслила, що це було дуже цікаво для неї.

Кейт Міддлтон і принц Уиллям (фото: facebook.com/pg/TheBritishMonarchy)

Ніколл розповіла, що розмовляла з деякими шкільними друзями Кейт Міддлтон, які навчалися з нею в школі Мальборо. І вони сказали, що перша зустріч була не в університеті, а в школі.

Коли Кейт вчилася в школі у шостому класі, через своїх друзів вона знали принца Вільяма і принца Гаррі.

Кейт покинула коледж Марлборо в Уїлтширі в 2000 році, після того як отримала A-Level з математики, мистецтва та англійської мови. Проходження A-level дозволяє поступити в університет, щоб отримати першу освіту (бакалаврат).

Вона поїхала на канікули, відправившись в Чилі та Італію, перш ніж розпочати навчання в університеті в 2001 році. Принц Вільям також взяв перерву на рік перед університетом.

Кейт Міддлтон і принц Уиллям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Хоча принц Вільям також брав участь у тому ж проекті волонтерів в Чилі, що і Кейт, пара фактично не стикалася один з одним у своїх подорожах.

Тим не менш, коли вони обидва прибутку в Сент-Ендрюс, майбутні герцог і герцогиня Кембриджські були спочатку тільки хорошими друзями.

Варто зазначити, що принц Вільям розповідав, що коли вперше зустрів Кейт, то відразу зрозумів, що в ній було щось особливе. Пара одружилася через десять років в 2011 році.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі остаточно посварилися з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом.

Раніше повідомлялося про те, що стало відомо, коли почався конфлікт між Меган Маркл і Кейт Міддлтон.