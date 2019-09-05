ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кейт Міддлтон і принц Вільям змінили прізвище дочки: що сталося

STYLERЖиття    05.09.2019 - 14:59
Кейт Міддлтон і принц Вільям змінили прізвище дочки: що сталося
Принцесі Шарлотті змінили ім'я (Колаж РБК-Україна)

Принцесу Шарлотту в школі будуть називати по-іншому

Принцеса Шарлотта, дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма, якій у травні 2019 року виповнилося чотири роки, змушена змінити прізвище, так як в четвер, 5 вересня, вона пішла в школу. Для навчання їй вибрали лондонський навчальний заклад Thomas's Battersea, в якому також навчається і її старший брат, принц Джордж. Про це пише видання Hello!

Кейт Міддлтон і принц Вільям змінили прізвище дочки: що сталося

Кейт Міддлтон і принц Вільям відвели дітей в школу (Фото: instagram.com/kensingtonroyal)

За навчання принцеси Шарлотти герцоги Кембриджські будуть платити менше, ніж за навчання принца Джорджа, так як їм покладена знижка за другу дитину.

Однак юній принцесі доведеться змінити офіційне прізвище всіх членів королівської сім'ї на більш просте. Тепер вона стані не Шарлотта Маунбаттен-Віндзор, а Шарлотта Кембридж.

Як зазначають у виданні, це королевська традиція – міняти дітям прізвища при вступі в школу. Принц Вільям, батько Шарлотти, а також принц Гаррі, його брат, під час навчання носили прізвище Уельс.

Кейт Міддлтон і принц Вільям змінили прізвище дочки: що сталося

Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми (Фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Старший брат Шарлотти, принц Джордж, також змінив прізвище при вступі в школу, і така ж доля чекає і наймолодшого сина Кейт Міддлтон і принца Вільяма принца Луї - при вступі до школи він стане Луї Кебриджем. Прізвище створено від титулу батьків – герцогів Кембриджських.

А от син Меган Маркл і принца Гаррі – малюк Арчі, швидше за все міняти прізвище при вступі в школу не буде, так як у нього немає ніяких титулів. В його шкільних документах він буде вказано також, як і у свідоцтві про народження – Арчі Маунбаттен-Віндзор.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 4-річна дочка Кейт Міддлтон показала непристойний жест.

В бездоганному образі і з новою зачіскою: Кейт Міддлтон разом з чоловіком відвела дітей в школу Хвилюючий момент: Кейт Міддлтон і принц Вільям готують дочку до знаменного дня
Новини України Кейт МіддлтонпринцессаПринц Вільям
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся