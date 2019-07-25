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Стало відомо про найбільший страх Кейт Міддлтон

STYLERПерсони    25.07.2019 - 16:02
Стало відомо про найбільший страх Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

Кейт Міддлтон відмовилася позувати для фото з псом

Кейт Міддлтон не захотіла позувати для нового фото королівської сім'ї. Так, нещодавно у мережі з'явився знімок, що був зроблений у розташуванні підрозділу Ірландської гвардії.

На фотографії можна побачити принца Вільяма, принца Джорджа, принцесу Шарлотту і навіть маленького принца Луї (хоч він позував на руках у тата). Одним словом, на знімку присутня вся родина Кембриджських, крім Кейт Міддлтон. Де ж в цей час була Кейт?

Стало відомо про найбільший страх Кейт Міддлтон

Королівська сім'я сфотографувалася з армійцями і їх талісманом - вовкодавом по кличці Домналл (фото: twitter.com/ArmyInLondon)

Шанувальники королівської сім'ї припускають, що дружина принца Вільяма просто стоїть по той бік камери. Але це, як виявилося пізніше, не так - Міддлтон не фотографувала своїх родичів.

Справа в тому, що Вільям з дітьми вирішили сфотографуватися з величезним вовкодавом по кличці Домналл - талісманом армії. А, як розповіло виданню Express джерело, наближене до королівської сім'ї, Кейт дуже боїться собак! Але якщо коргі Єлизавети ІІ їй якось вдавалося терпіти, то одна лише думка про те, щоб позувати поруч з величезним чорним псом, привела в жах ніжну Кейт.

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