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Принцу Луї один рік: Кейт Міддлтон показала нові фото іменинника

STYLERЖиття    23.04.2019 - 11:14
Принцу Луї один рік: Кейт Міддлтон показала нові фото іменинника
Кейт Міддлтон показала нові фото принца Луї (фото: Getty Images)

Королівська сім'я опублікувала нові фото молодшого принца Луї

Кейт Міддлтон і принц Вільям привітали свого молодшого сина принца Луї з днем народження. Сьогодні, 23 квітня принцу Луї виповнився один рік. На честь цього щасливі батьки оприлюднили нові фотографії принца, які зробила Кейт.

Варто зазначити, що герцогиня Кембриджська добре справляється у ролі фотографа, і сама робила портретні знімки своїх старших дітей. Вони знімала принца Джорджа і принцесу Шарлотту.

Фотографії принца Луї Кейт Міддлтон зробила в квітні в саду сімейного маєтку Анмер-хол, який знаходиться в Норфолку. На нових знімках малюк показує свої перші зуби.

 

Кейт Міддлтон показала нові фото принца Луї (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Нагадаємо, що 21 квітня Єлизавета II, яка править вже більше 50 років, відсвяткувала свій 93-й день народження. STYLER зібрав найцікавіші факти про королеву.

Варто зазначити, що день народження Єлизавети II не минув без скандалу в королівській родині. Кейт Міддлтон і принц Вільям забули про Меган Маркл, коли привітали королеву в своєму Instagram-акаунті.

Раніше повідомлялося про те, що королева Єлизавета незадоволена Кейт Міддлтон, яка не дотримується чіткого дрес-коду.

Ми також писали про те, що Єлизавета II розлютилася на Меган Маркл через те, що герцогиня хоче, щоб її майбутня дитина була вегетаріанцем. При цьому королева заявила, що не допустить, щоб її правнук сидів на "особливій дієті".

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