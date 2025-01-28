Кейт Миддлтон с принцем Уильямом впервые за долгое время вместе появились на публике

Кейт Миддлтон впервые вышла в свет со своим супругом принцем Уильмом после того, как объявила, что завершила курс химиотерапии и находится в ремиссии . Супруги посетили церемонию в честь Дня памяти жертв Холокоста, которая состоялась вчера, 27 января, в Лондоне.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикации в официальном аккаунте принца и принцессы Уэльских в Instagram .

Сначала супруги опубликовали несколько снимков.

"День памяти жертв Холокоста и 80-я годовщина освобождения Аушвиц-Биркенау. Сегодня мы вспоминаем шесть миллионов евреев, убитых во время Холокоста, жертв нацистских преследований, а также жертв недавних геноцидов, в том числе в Камбодже, Руанде, Боснии и Дарфуре", - сказано в сообщении.



Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Кейт встретилась с людьми, которые пережили Холокост, - Стивеном Фрэнком и Ивонной Бернстайн. Отметим, что их принцесса Уэльская фотографировала в 2020 году с их внуками.



Кейт Миддлтон с людьми, пережившими Холокост (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Затем Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились видео официальной службы, приуроченной к 80-летию освобождения евреев из концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Принц Уильям произнес речь, а затем они с Кейт зажгли свечи, чтобы почтить память всех погибших во время Холокоста и других геноцидов.



Супруги появились впервые за долгое время вместе (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Для мероприятия принцесса Уэльская выбрала строгий наряд в траурном черном цвете. Она надела широкие брюки и лонгслив, а сверху накинула длинное пальто. Завершало образ Кейт Миддлтон ожерелье из нитей с жемчугом, а также серьги покойной королевы Елизаветы, которые она уже одевала раньше.

Отметим, что после окончания лечения рака супруга принца Уильяма выглядит достаточно хорошо.

Что известно о лечении Кейт Миддлтон от рака

В январе 2024 года стало известно, что супруга принца Уильяма перенесла операцию на брюшной полости и перестала появляться на публике, чем вызвала волну разных слухов.

Через несколько месяцев Миддлтон записала официальное обращение о том, что у нее диагностирован рак. Подробностей она не стала раскрывать.

В сентябре 2024 она рассказала о завершении курса химиотерапии.

9 января 2025 года ей исполнилось 43 года. Дети и муж нежно поздравили ее с днем рождения.

Недавно Кейт Миддлтон озвучила честные подробности лечения рака, а также заявила, что она находится в ремиссии.

На днях она прогулялась улицами Лондона и прошлась по магазинам. Судя по всему, принцесса Уэльская чувствует себя хорошо.



Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)