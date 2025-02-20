Королевские секреты. Какими были отношения Елизаветы II и принцессы Дианы на самом деле

Отношения между Елизаветой II и принцессой Дианой подробно показали создатели сериала "Корона", который вышел на Netflix. Конечно, не стоит забывать о том, что эта киноработа - вымышленная драма, которая описывает королевские события по собственному нарративу. Поэтому сложно понять, насколько точным было изображение отношений между этими двумя женщинами, и действительно ли их общение было таким сложным, как заставили считать фанов?

РБК-Украина (проект Styler) предлагает разобраться в этой теме и узнать, что известно о взаимоотношениях между британским монархом и ее невесткой.

Елизавета II дала понять, что одобряет Диану

Хотя создатели "Короны" заставили зрителей поверить, что Диана была этаким аутсайдером, с самого детства она воспитывалась в тесных королевских кругах. Ее отец работал конюхом покойной королевы, а обе ее бабушки - фрейлинами королевы-матери Елизаветы II.

Сама Диана в детстве жила в поместье Сандрингем и играла с принцами Эндрю и Эдвардом, которые были ближе к ней по возрасту, нежели Чарльз. Поэтому будущая невестка королевы разбиралась в тонкостях этикета и правилах поведения в окружении такого уровня - это все было для нее не таким новым миром, как иногда хотят показать.

То есть можно понять, что принцесса Диана познакомилась с Елизаветой II еще задолго до того, как у нее завязались отношения с ее сыном Чарльзом.

Принцесса Диана (фото: Getty Images)

Королевский биограф Ингрид Стюарт в 2001 году писала о том, что "хотя монарх никогда не касалась вопроса о браке, своим поведением она дала понять, что одобряет Диану".

Эндрю Мортон, автор биографии королевской 1992 года, писал о том, что "отношения между этими женщинами были вежливыми, но формальными".

"Их урегулировал тот факт, что Диана была замужем за старшим сыном королевы и будущим монархом. В первые дни Диана просто боялась своей свекрови. Она придерживалась официальных обязательств, делала глубокий реверанс всякий раз, когда встречалась с королевой, а во всем остальном - продолжала держаться на расстоянии",- также говорилось там.

Принцесса Диана, королева Елизавета II и другие члены королевской семьи (фото: Getty Images)

Диане доверили представлять королевскую семью

Это произошло после смерти королевы Монако Грейс Келли, которой не стало в 1982 году. Именно Диана прибыла на ее похороны. Для матери принца Уильяма и принца Гарри это стало первым событием в статусе лица, которое представляет своим визитом всю королевскую семью.

С Грейс Спенсер познакомилась на гала-концерте годом ранее. Как сообщалось, они хорошо подружились. Услышав новость о смерти американской актрисы, Леди Ди спросила у мужа, может ли она представлять семью на похоронах. По словам Мортона, и Чарльз, и официальные лица дворца сказали, что такое разрешение ей вряд ли дадут. Тогда Диана сказала Мортону:

"Я пошла к Ее личному секретарю, которым тогда был Филипп Мур, и он сказал, что не думает, что это возможно, поскольку я работала всего три или четыре месяца. Я пошла к королеве и сказала: "Знаете, я бы хотела это сделать". А она ответила: 'Я не понимаю, почему нет. Если вы хотите это сделать, то вы можете это сделать".

В 21 год принцессе разрешили путешествовать за границу, и после похвалили ее за "достойное поведение во время чрезвычайно насыщенной, а порой и нелепой похоронной службы".

Принцесса Диана (фото: Getty Images)

Реакция Елизаветы II на распад брака Дианы и Чарльза

Поскольку отношения пары со временем становились все сложнее, биограф Ингрид Стюарт писала о том, что Диана часто появлялась во дворце без предупреждения на аудиенции к королеве. Сначала монарх толерантно относилась к таким незапланированным визитам.

"Обычно Диана была в лучшем настроении, когда уходила, чем перед тем, как приезжала", - вспоминал один из сотрудников дворца.

Однако со временем, как пишут эксперты, Елизавета начала бояться таких встреч. После одной из них лакей сказал: "Принцесса трижды плакала за последние полчаса, пока ждала вас". Королева ответила: "Она была рядом полчаса и плакала без перерыва".

Королева Елизавета II (фото: Getty Images)

В биографии Мортона Диана также упомянула разговор с королевой, которая указала, что "причина распада брака в том, что Чарльз переживал тяжелые времена из-за булимии у нее". Тем не менее Мортон писал и о том, что принцессу "поддерживали монарх и принц Филипп", добавив, что "она, возможно, нашла союзника во дворце в лице королевы".

Как Диана изменила королеву Елизавету

После смерти Дианы королевская семья оказалась в центре общественного скандала, поскольку многие считали, что принцессу никогда должным образом не принимали во дворце.

В юбилейном издании своей биографии за 2017 год Мортон писал:

"Одна из многих ироний жизни королевы заключается в том, что влияние Дианы на королевскую семью можно измерить тем, насколько более покладистым теперь является дом Виндзоров по отношению к новичкам. Заметно, что королева Елизавета часто поддерживала невесту принца Уильяма Кейт Миддлтон в начале ее королевской карьеры. Конечно, уроки были усвоены, но они имели свою цену".

Королева Елизавета II (фото: Getty Images)

Что известно о гибели принцессы Дианы

Принцесса Уэльская погибла в 36 лет. Авария, в результате которой ее жизнь оборвалась, случилась 31 августа 1997 года. Она погибла в Париже вместе с Доди аль-Файедом. Аль-Файед и водитель скончались на месте, а Диана - через несколько часов в больнице.

Причина ДТП точно не выяснена, однако существует ряд версий, в частности алкогольное опьянение водителя, необходимость ехать на скорости, чтобы оторваться от прессы, а также различные теории заговора.

Единственный пассажир того Mercedes, которому удалось выжить - охранник Тревор Рис-Джонс. Он получил тяжелые травмы лица, которые пришлось восстанавливать хирургическим путем. После выздоровления мужчина заявил, что не помнит событий.

Похоронена принцесса Диана в семейном поместье Спенсеров, Элторп, в Нортгемптоншире - на уединенном острове посреди озера, где она родилась.

Принцесса Диана (фото: Getty Images)

Что известно о смерти Елизаветы II

Жизнь британского монарха оборвалась 8 сентября 2022 года. Государственные похороны состоялись 19 сентября, королеву похоронили в часовне Святого Георгия Виндзорского замка.

К обеду 8 сентября 2022 года врачи сообщили, что состояние здоровья Елизаветы II ухудшается, и взяли ее под медицинское наблюдение. После этой информации в Британии началась тревога. О смерти официально объявили в 18:30 по местному времени.

Королева Елизавета II (фото: Getty Images)