Принц Вільям вперше вийшов у світ без дружини і попався на поцілунках з іншою жінкою

Принц Вільям і Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

Принц Вільям вийшов у світ без Кейт Міддлтон і оскандалився

Принц Вільям і Кейт Міддлтон майже весь час виходять у світ разом, але на ювілейному вечорі благодійної організації Centrepoint, яка допомагає бездомним людям, герцог був без своєї другої половинки.

Принц Вільям прийшов на захід в оксамитовому смарагдовому піджаку. Але люди дивилися в його бік не тільки через яскравий образ герцога, а через те, що він пару раз порушив королівський протокол.

Справа в тому, що захід відвідала британська співачка і актриса Rita Ora, і герцог підійшов до неї з розкритими обіймами. Крім того, він зворушливо поцілував знаменитість.

Принц Вільям з Rita Ora (фото: otdohnu.net)

Очевидці кажуть, що принц Вільям за відсутності своєї дружини веде себе дуже розкуто, як і його брат, принц Гаррі. Через цей випадок герцога і співачку підозрюють у непростих відносинах.

Принц Вільям з Rita Ora (фото: otdohnu.net)

Шанувальники Кейт Міддлтон радять їй бути більш уважнішою до свого чоловіка і тримати його у міцній вузді.

Нагадаємо, що особистий секретар Кейт Міддлтон залишає свою посаду. Кетрін Квін вирішила сама піти. При цьому вона залишилася в хороших відносинах з герцогинею.

Раніше повідомлялося про те, що Кейт Міддлтон таємно пробралася в паб, і це викликало великий інтерес у журналістів. Але як з'ясувалося пізніше, герцогиня просто хотіла поспілкуватися з мамами дітей зі школи.