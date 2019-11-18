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Кейт Міддлтон позбулася "правої руки": у герцогині виникли неприємності

STYLERПерсони    18.11.2019 - 07:36
Кейт Міддлтон позбулася "правої руки": у герцогині виникли неприємності
Кейт Міддлтон (фото: GettyImages)

Особистий секретар герцогині прийняла рішення піти

Особистий секретар Кейт Міддлтон залишає свою посаду. Кетрін Квін самостійно прийняла рішення піти, проте залишилася в хороших відносинах з Кейт Міддлтон. Про це інформує видання Daily Mail.

Кетрін Квін займала посаду головного помічника герцогині Кембриджської протягом останніх двох років. В його обов'язки входила організація і супроводження практично на всіх заходах.

Кейт Міддлтон позбулася &quot;правої руки&quot;: у герцогині виникли неприємностіКейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Особливо цінним для Кейт Міддлтон виявився інтерес Квін до різних благодійних випадках, адже це допомогло значною мірою зміцнити рейтинг майбутньої королеви Великобританії.

Тим не менш, незважаючи на добрі стосунки з герцогинею і пристойну зарплату, Кетрін вирішила покинути свій пост, оскільки втомилася від цілодобової роботи і тепер має намір присвятити себе соціальній сфері.

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