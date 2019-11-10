ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кейт Міддлтон ризикне своїм здоров'ям заради королеви: в чому причина

STYLERПерсони    10.11.2019 - 09:40
Кейт Міддлтон ризикне своїм здоров'ям заради королеви: в чому причина
Меган Маркл і Кейт Міддлтон (фото: GettyImages)

Кейт Міддлтон спантеличила громадськість

Відсутність герцогині Кембриджської у щорічній поїздці з чоловіком Вільямом в Оман і Кувейт здалася дивною і викликала припущення про те, що в родині Кейт Міддлтон скоро очікується поповнення.

За чутками, тільки "цікаве" положення герцогині дозволяє їй не полетіти з чоловіком, так як попередні три вагітності були важкими, що дозволяє припустити, що Кейт вагітна четвертою дитиною.

Відомо, що Кейт стане наступною королевою Великобританії, тому тягар відповідальності на ній висить як ніколи, до того ж перебувати під пильним оком Єлизавети зовсім нелегко. Можливо, навіть сама королева наполягла на народженні четвертої дитини, як і вона сама в свій час. Але така спадкоємність не виключає того факту, що Єлизавета ризикує здоров'ям 37-річної Кейт Міддлтон, можливо навіть, заради своєї особистої примхи.

Кейт Міддлтон ризикне своїм здоров'ям заради королеви: в чому причинаКейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Сама ж Кейт намагається догодити королеві, на відміну від Меган Маркл, яка не перестає проявляти свій бунтарський дух, що дозволяє їй частково жити своїм життям.

Нагадаємо, що принцеса Шарлотта розбовкала в школі секрет Кейт Міддлтон.

Очей не відвести! Кейт Міддлтон демонструє струнку фігуру в елегантній сукні трендового відтінку Кейт Міддлтон таємно пробралася до пабу: що приховує герцогиня
Новини України Кейт Міддлтон
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся