Кейт Міддлтон дала перше з дня весілля інтерв'ю для телеканалу (відео)

Кейт Міддлтон поділилася з журналістами враженнями

Кейт Міддлтон разом з принцом Вільямом, ймовірно, вирішили наслідувати приклад своїх родичів Меган Маркл і принца Гаррі, відправившись в подорож по світу з благодійними цілями.

Скромна Кейт, яка вкрай рідко виходить на прямий контакт зі ЗМІ, у короткому інтерв'ю для CNN поділилася враженнями про візит в Азію.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон в Пакистані (фото: splashnews.com)

У мережі Twitter з'явився відеорепортаж про перебування герцогів Кембриджських в Пакистані.

"Перше інтерв'ю Кейт Міддлтон після шлюбу. Вона сказала CNN, що королівський тур по Пакистану з принцом Вільямом був "дійсно особливим", - сказано в підписі відео.

Герцогиня Кембриджська розповіла журналісту, як була зворушена зустріччю з дітьми і співробітниками організації, яка піклується про дітей-сиріт SOS Children's Village. Також Кейт захопилася природою Пакистану, а подорож назвала фантастичною.

#KateMiddleton first interview after marriage



She told CNN that the royal tour of Pakistan with Prince William has been "really special."#RoyalVisitPakistan #RoyaltourPakistan pic.twitter.com/WCr0aD3Scd