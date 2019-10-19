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Кейт Міддлтон дала перше з дня весілля інтерв'ю для телеканалу (відео)

STYLERПерсони    19.10.2019 - 16:31
Кейт Міддлтон дала перше з дня весілля інтерв'ю для телеканалу (відео)
Кейт Міддлтон (фото:instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Міддлтон поділилася з журналістами враженнями

Кейт Міддлтон разом з принцом Вільямом, ймовірно, вирішили наслідувати приклад своїх родичів Меган Маркл і принца Гаррі, відправившись в подорож по світу з благодійними цілями.

Скромна Кейт, яка вкрай рідко виходить на прямий контакт зі ЗМІ, у короткому інтерв'ю для CNN поділилася враженнями про візит в Азію.

Кейт Міддлтон дала перше з дня весілля інтерв'ю для телеканалу (відео)

Принц Вільям і Кейт Міддлтон в Пакистані (фото: splashnews.com)

У мережі Twitter з'явився відеорепортаж про перебування герцогів Кембриджських в Пакистані.

"Перше інтерв'ю Кейт Міддлтон після шлюбу. Вона сказала CNN, що королівський тур по Пакистану з принцом Вільямом був "дійсно особливим", - сказано в підписі відео.

Герцогиня Кембриджська розповіла журналісту, як була зворушена зустріччю з дітьми і співробітниками організації, яка піклується про дітей-сиріт SOS Children's Village. Також Кейт захопилася природою Пакистану, а подорож назвала фантастичною.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон в Пакистані (відео: twitter.com/zulqarnainpti1)

Кейт і Уиляьм в п'ятницю, 18 жовтня, закінчили своє п'ятиденне турне і повернулися в рідну Великобританію.

Варто зазначити, що правила Кенсингстонського палацу жорстко регламентують спілкування з пресою. Цікавим є і той факт, що представникам королівської сім'ї заборонено робити і викладати селфі. До слова, Меган Маркл нещодавно мимоволі порушила це табу.

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