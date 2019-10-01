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Кожній мамі і кожному татові: Олена Зеленська подякувала українцям (фото)

STYLERПерсони    01.10.2019 - 14:04
Кожній мамі і кожному татові: Олена Зеленська подякувала українцям (фото)
Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Олена Зеленська висловила надію на те, що українські дітей-сиріт пізнають батьківську любов і турботу

Олена Зеленська поділилася зворушливим знімком з батьками дітей, які були усиновлені з дитячих будинків. Перша леді присвятила свій пост в Instagram Дню усиновлення, який Україна відзначала вчора, 30 вересня.

На знімку Олена позує разом з чоловіком Володимиром Зеленським, який саме вчора підписав указ, що підтримає сім'ї, які виховують дітей-сиріт.

Перша леді подякувала "кожній Мамі, і кожному Татові за те, що відкрили свої серця і дали дитині найдорожче в житті - сім'ю".

Дружина президента України висловила надію на те, що про дітей, які позбавлені родини, будуть згадувати не лише раз на рік. І нагадала, що в Україні 170 тисяч батьків, які подарували діткам з дитячого будинку або інтернату шанс на щасливе майбутнє.

Кожній мамі і кожному татові: Олена Зеленська подякувала українцям (фото)

Олена і Володимир Зеленський на зустрічі з батьками прийомних дітей (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Дуже рада, що сьогодні мала можливість подякувати їх особисто", - резюмувала Олена Зеленська.

Користувачі мережі висловили першій леді захоплення і подяку в коментарях.

  • Які ви молодці!
  • Вітаємо, і Вам вдячні, наша гарна леді, за хороші теплі слова.

Кожній мамі і кожному татові: Олена Зеленська подякувала українцям (фото)Кожній мамі і кожному татові: Олена Зеленська подякувала українцям (фото)

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