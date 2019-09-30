Зеленський підписав указ про підтримку сімей, які виховують дітей-сиріт

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Документ сприятиме створенню належних умов для дітей

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 30 вересня, підписав указ "Про деякі питання забезпечення прав і законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку і підтримки сімейних форм виховання дітей". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як повідомляється, документ сприятиме створенню належних умов для забезпечення реалізації права дитини на проживання в сім'ї, підтримки сімей, які виховують дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Підписаним указом президент доручив Кабінету міністрів забезпечити до 1 грудня 2019 року подання на розгляд президентові України пропозицій щодо приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення разом із законопроектом про внесення змін у деякі законодавчі акти України у зв'язку з приєднанням до Конвенції

Також Кабмін повинен розробити та затвердити в шестимісячний строк план дій зі створення розвиненої системи сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, поширення практики патронату і наставництва.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський схвалив Цілі сталого розвитку України до 2030 року. Президент постановив забезпечити дотримання Цілей, а саме подолання бідності, подолання голоду, забезпечення комплексної і справедливою якісної освіти, забезпечення доступу до недорогих, надійним, стійких і сучасних джерел енергії і т. д.

Крім того, Кабмін зареєстрував у Верховній раді законопроект №2168 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про формування державної політики у сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції".