Олена Зеленська вшанувала пам'ять жертв 11 вересня: зворушливі фото

Володимир і Олена Зеленські принесли квіти до Меморіалу 9/11 на Манхеттені
Володимир та Олена Зеленські під час візиту до США вшанували пам'ять загиблих при теракті 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку. Президент з дружиною вирушили до Національного меморіалу 9/11, на якому викарбувані імена жертв самої масштабної терористичної атаки.
Олена Зеленська опублікувала знімки на своїй Instagram-сторінці. Перша леді обрала для пам'ятного заходу відповідний стриманий чорно-білий дрес-код.
Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Варто нагадати, що серед загиблих у той страшний день були і вихідці з України - Володимир Савінкін, Марина Герцберг, Олександр Брагінський, Олена Білилівська, Борис Халіф, Людмила Ксідо, Юрій Мушинський, Семен Вейзер та Ігор Зукельман.
Президент і перша леді відзначили імена загиблих українців синьо-жовтими прапорами і квітами в тій же кольоровій гамі.
Володимир і Олена Зеленські (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
"Майже 3000 загиблих, серед яких - українці. Ніякими словами не передати весь біль. Сумуємо і пам'ятаємо", - підписала серію знімків перша леді.
Володимир і Олена Зеленські (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Варто відзначити, що деякі користувачі досить критично поставилися до подібного жесту, назвавши його "показухою" і звинуватили у лицемірстві. Але більшість все ж оцінила відвідування президентом і першою леді пам'ятного місця.
До речі, нещодавно прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель похвалилася седфі з Дональдом Трампом, але нарвалася на критику.