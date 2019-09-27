Олена Зеленська вшанувала пам'ять жертв 11 вересня: зворушливі фото

Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Володимир і Олена Зеленські принесли квіти до Меморіалу 9/11 на Манхеттені

Володимир та Олена Зеленські під час візиту до США вшанували пам'ять загиблих при теракті 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку. Президент з дружиною вирушили до Національного меморіалу 9/11, на якому викарбувані імена жертв самої масштабної терористичної атаки.

Олена Зеленська опублікувала знімки на своїй Instagram-сторінці. Перша леді обрала для пам'ятного заходу відповідний стриманий чорно-білий дрес-код.

Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Варто нагадати, що серед загиблих у той страшний день були і вихідці з України - Володимир Савінкін, Марина Герцберг, Олександр Брагінський, Олена Білилівська, Борис Халіф, Людмила Ксідо, Юрій Мушинський, Семен Вейзер та Ігор Зукельман.

Президент і перша леді відзначили імена загиблих українців синьо-жовтими прапорами і квітами в тій же кольоровій гамі.

Володимир і Олена Зеленські (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Майже 3000 загиблих, серед яких - українці. Ніякими словами не передати весь біль. Сумуємо і пам'ятаємо", - підписала серію знімків перша леді.

Володимир і Олена Зеленські (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Варто відзначити, що деякі користувачі досить критично поставилися до подібного жесту, назвавши його "показухою" і звинуватили у лицемірстві. Але більшість все ж оцінила відвідування президентом і першою леді пам'ятного місця.

Це вже непотрібна показуха, треба будувати економіку.

Акторська майстерність не проходить даром.

Ви молодці.

Дуже сильні фото.

Як зворушливо тримається кінчиками пальців на першому фото.

До речі, нещодавно прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель похвалилася седфі з Дональдом Трампом, але нарвалася на критику.