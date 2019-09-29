Роль першої леді: чим сьогодні займається Олена Зеленська

Олена Зеленська - що робить перша леді України зараз (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Олена Зеленська запропонувала світовими музеями створити аудіогіди українською мовою

Перша леді України Олена Зеленська ініціювала створення українських аудіогід для найбільших музеїв по всьому світу. Про це вона заявила в ході візиту в Сполучені Штати Америки під час відвідування Метрополітен-музею в Нью-Йорку. Крім того, дружина президента взяла участь у щорічному обіді перших леді Fashion 4 Development, повідомляється в офіційному онлайн-представництві Президента України.

Як повідомляється, під час візиту в Америку, Перша леді України заявила про бажання спростити культурне збагачення для українців за кордоном. Для цього вона ініціювала створення україномовних аудіогід в найбільших музеях світу, в тому числі в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку. Олена Зеленська сподівається, що вже в найближчому майбутньому у найбільших музеях світу українці зможуть слухати екскурсії рідною мовою.

Крім того, в рамках візиту Президента України Володимира Зеленського до США для участі в 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН дружина Глави Української держави Олена Зеленська взяла участь в обіді перших леді Fashion 4 Development (F4D). Fashion 4 Development – глобальна платформа, заснована на підтримку Цілей розвитку тисячоліття Організації Об'єднаних Націй та ініціативи ООН "Кожна жінка, кожна дитина".

Олена Зеленська - що робить перша леді України зараз (фото: instagram.com/president.gov.ua)

Fashion 4 Development – щорічний захід, в якому беруть участь перші леді, посли ООН, дипломати та громадські діячі з більш ніж 100 країн світу. Метою обіду є зміцнення співпраці між дипломатією і модою на благо жінок і дітей у всьому світі. Також на заході відзначаються заслуги дизайнерів і інших представників модної індустрії за їх гуманітарну роботу і внесок у позитивні соціальні зміни. Цього року Почесна медаль присуджена Президенту Франції Еммануелю Макрону, який виступив рушійною силою у формуванні принципів стійкої екологічної моди – "Пакту про моду" і включення моди в порядок денний G7.

Також удостоєні нагород Абрима Ервіа і Розаріо Доусон, засновники Studio 189, Карла Соццані, президент Фонду Алайї і засновник 10 Corso Como, та інші.

Олена Зеленська - що робить перша леді України зараз (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Мала можливість взяти участь у щорічному обіді перших леді Fashion 4 Development на підтримку Цілей розвитку тисячоліття ООН і приєднатися до вшанування представників індустрії моди за їх внесок у досягнення глобальних Цілей сталого розвитку. Висловлюю свою глибоку повагу і щирі вітання номінантам!" – написала Зеленська у своєму Instagram.

Олена Зеленська - що робить перша леді України зараз (скріншот: instagram.com/olenazelenska_official)

Нагадаємо, що раніше Олена Зеленська "зробила" Меланію Трамп своїм вбранням в Америці.