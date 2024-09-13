ua en ru
Пт, 13 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Екатерина Кухар впервые прокомментировала слухи о новом романе

Пятница 13 сентября 2024 16:44
UA EN RU
Екатерина Кухар впервые прокомментировала слухи о новом романе Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар ответила на слухи о новом романе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

На днях Екатерина поделилась роликом, в котором показала, как проводит время со стилистом Александром Левинским.

Пользователи сети предположили, что эту пару связывает нечто большее, чем просто дружба. Однако, со слов артистки, это не так.

Она уточнила, что на последнем видео из отпуска, где ее видели с загадочным мужчиной, которого снова приняли за Левинского, на самом деле был другой человек.

Однако Кухар подчеркнула, что ни один из мужчин, которые появлялись в ее видео, не является ее возлюбленным.

"Читаю я о себе новости: "Екатерина Кухар примерила свадебное платье", "Екатерина Кухар показала нового избранника"... Конечно, все хотят от меня комментарий. Но посмотрите, пожалуйста, на видео - это два разных мужчины. Это, во-первых. А во-вторых, это совсем не тот, о ком пишет пресса", - подчеркнула балерина.

Екатерина Кухар впервые прокомментировала слухи о новом романе

Скриншот

Напомним, уже длительное время ходят слухи о разводе Екатерина Кухар и Александра Стоянова. Никаких заявлений об этом супруги не делали. Однако в одном из своих интервью балерина объяснила, что со Стояновым у них разные пути.

Сам артист ранее намекал на разрыв отношений с Кухар. Тогда он называл ее лишь "матерью его детей".

Недавно Екатерина Кухар показала, как выглядит сейчас ее старший сын Тимур.

Также она прокомментировала отношения с мужем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Екатерина Кухар Звезды шоу-бизнеса Отношения
NEWS
Защитники "Азовстали" и не только. Украина вернула из плена еще 49 военных
Защитники "Азовстали" и не только. Украина вернула из плена еще 49 военных