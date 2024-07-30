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Екатерина Кухар показала, как выглядит сейчас ее старший сын Тимур (фото)

Вторник 30 июля 2024 16:45
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Екатерина Кухар показала, как выглядит сейчас ее старший сын Тимур (фото) Екатерина Кухар (фото: @domino.ua)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар впервые за много лет поделилась фотографиями своего 15-летнего сына Тимура.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram судьи "Танців із зірками".

Так, Екатерина крайне редко рассказывает о своей личной жизни, а фото сына не делилась уже много лет.

Известно, что парень не хочет публичности.

Иногда прима-балерина у себя в блоге показывает младшую дочь - Анастасию, а Тима долгое время "оставался в тени".

На этот раз знаменитость решила сделать исключение и устроила фотосессию со старшим отпрыском.

"Это наша первая попытка с сыном попробовать единственный Family Style. PS Давайте на чистоту. Надеть подростка - это задача со звездочкой", - написала Кухар.

Екатерина Кухар показала, как выглядит сейчас ее старший сын Тимур (фото)

Екатерина Кухар показала, как выглядит сейчас ее старший сын Тимур (фото)Екатерина Кухар показала, как выглядит сейчас ее старший сын Тимур (фото)

Екатерина Кухар с сыном (фото: @domino.ua)

Реакция юзеров

Пользователи сети засыпали комплиментами звездную маму и ее взрослого сына.

  • Катю, шантаж? Вмовляння? Підкуп? Як? Як Вам вдалося вмовити підлітка фотографуватись з мамою?
  • Ви дуже класні! Мама і син - краса!
  • Як подорослішав ваш син!
  • Тут хочеться сказати лише одне. Ви неймовірно схожі, неймовірно стильні, неймрвірно

Отметим, что Тимур - сын Екатерины от первого брака. Имя отца ее первенца Кухар никогда не называла в интервью. Однако, по слухам, первым мужем Народной артистки был сын известного украинского тренера по фигурному катанию Галины Кухар.

У примы-балерины также есть дочь Анастасия. Ее она родила в браке с Александром Стояновым.

Ранее мы писали, что муж Екатерины Кухар намекнул на их развод и попал в громкий скандал из-за русской культуры.

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