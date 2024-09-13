Катерина Кухар вперше прокоментувала чутки про новий роман

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Днями Катерина поділилася роликом, в якому показала, як проводить час зі стилістом Олександром Левинським.

Користувачі мережі припустили, що цю пару пов’язує дещо більше, ніж просто дружба. Однак, зі слів артистки, це не так.

Вона уточнила, що на останньому відео з відпустки, де її бачили із загадковим чоловіком, якого знову прийняли за Левинського, насправді була інша людина.

Проте Кухар наголосила, що жоден із чоловіків, які з'являлися в її відео, не є її коханим.

"Читаю я про себе новини: "Катерина Кухар приміряла весільну сукню", "Катерина Кухар показала нового обранця"… Звісно, всі хочуть від мене коментар. Але ж подивіться, будь ласка, на відео - це два різних чоловіки. Це, по-перше. А по-друге, це зовсім не той, про кого пише преса", - наголосила балерина.

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Нагадаємо, вже тривалий час ходять чутки про розлучення Катерина Кухар та Олександра Стоянова. Жодних заяв про це подружжя не робила. Однак в одному зі своїх інтерв'ю балерина пояснила, що зі Стояновим у них різні шляхи.

Сам артист раніше натякав на розрив стосунків з Кухар. Тоді він називав її лише "матір'ю його дітей".