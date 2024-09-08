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На фоне слухов о разводе: Екатерина Кухар намекнула на новый роман и показала любимого

Воскресенье 08 сентября 2024 18:21
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На фоне слухов о разводе: Екатерина Кухар намекнула на новый роман и показала любимого Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Уже не первый месяц ходят слухи о том, что прима-балерина Екатерина Кухар развелась с мужем Александром Стояновым. Сама же знаменитость не подтверждает, но и не опровергает их. Зато она опубликовала в соцсетях ролик с известным стилистом, который, вероятно, является ее новым возлюбленным.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Екатерина показала в блоге видео, где появилась вместе со стилистом Александром Левинским. Она рассказала о своем летнем отдыхе за границей и поделилась событиями последних дней.

В ролике также есть кадры, как балерина встречается с сыном, участвует в рабочих съемках и гуляет с Левинским.

На некоторых кадрах они держатся за руки, однако Кухар не подтвердила, находятся ли они в романтических отношениях.

"После всех событий этой недели возникает желание окунуться в приятные воспоминания о лете. Ведь это было как маленькая жизнь - с победами и разочарованиями, работой и отдыхом, влюбленностью, детьми, друзьями, прогулками по любимому городу и кучей новых знакомств! В наше сложное время все эти вещи ценишь втрое больше", - поделилась прима-балерина.

Напомним, что Екатерина уже шесть лет замужем за Александром Стояновым, и они воспитывают двоих детей - сына Тимура и дочь Анну. Однако в сети активно обсуждают возможный разрыв пары, поскольку они перестали следить друг за другом в Instagram.

Кроме того, Стоянов однажды назвал Екатерину не женой, а "матерью своих детей", что еще больше привлекло внимание к их отношениям. Однако Кухар заверила поклонников, что им не стоит беспокоиться.

На фоне слухов о разводе: Екатерина Кухар намекнула на новый роман и показала любимого

Екатерина Кухар и Александр Стоянов (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Ранее Кристина Решетник объяснила, почему отдала 3-летнего сына в школ.

Также жена Анатолича рассказала о задержке речи у сына.

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