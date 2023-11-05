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Екатерина Кухар отреагировала на слухи о разводе с мужем: "Не волнуйтесь"

Воскресенье 05 ноября 2023 08:47
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Екатерина Кухар отреагировала на слухи о разводе с мужем: "Не волнуйтесь" Екатерина Повар с Александром Стояновым (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар, которая ранее заинтриговала поклонников изменениями в личной жизни, отреагировала на слухи о разводе с мужем, Александром Стояновым. Так, артистка попросила не волноваться за нее.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Екатерина Кухар ответила на слухи о разводе

Судья шоу "Танці з зірками" обратилась в своих соцсетях к поклонникам, очевидно, переживающих за состояние звезды после ее вероятного разрыва с мужем.

"Друзья, получаю от вас множество взволнованных сообщений. Не волнуйтесь! Лучше подарите улыбку новому дню жизни и слушайте современную качественную украинскую музыку", - написала она.

Напомним, на днях Екатерина Кухар заявила об изменениях в личной жизни. О чем именно идет речь - она не сообщила.

Однако внимательные пользователи сети заметили, что она и ее муж не подписаны друг на друга в Instagram, и предположили, что пара больше не вместе.

Екатерина Кухар отреагировала на слухи о разводе с мужем: &quot;Не волнуйтесь&quot;

Александр Стоянов пока не прокомментировал эти слухи.

Недавно жена Зинченко впервые показала лицо младшей дочери и рассекретила ее имя.

Также друзья Сергея Сивохо раскрыли неизвестные факты об артисте.

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Екатерина Кухар розлучення Александр Стоянов звезды шоу-бизнеса