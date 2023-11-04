Жена Зинченко впервые показала лицо младшей дочери и рассекретила ее имя (фото)
Жена украинского футболиста и защитника лондонского "Арсенала" Александра Зинченко, журналистка Влада Седан, впервые показала, как выглядит их младшая дочь, родившаяся в августе этого года. Также телеведущая рассекретила имя малышки.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram жены спортсмена.
Как выглядит младшая дочь пары
В своем блоге Влада Седан поделилась серией нежных снимков с новой фотосессии. На них журналистка позирует вместе с 2-месячной дочкой.
Влада Седан с младшей дочерью (фото: instagram.com/v.lada_sedan)
"Привет всем! Это Лея", - лаконично подписала снимки Седан, рассекретив имя девочки.
Реакция пользователей
В комментариях под постом пользователи сети отметили, что малышка очень похожа на своего звездного папу.
Влада Седан с младшей дочерью (фото: instagram.com/v.lada_sedan)
- Такі гарні! Це тільки мені здається, що маленька Лея схожа на тата?
- На тата схожа
- Ще одна неймовірна красуня в прекрасній сім'ї
- Прекрасна дівчинка, як мама
- Прекрасна малеча, та ім'я дуже красиве
К слову, для супругов это уже второй ребенок. Пара также воспитывает старшую дочь Еву.
Александр Зинченко и Влада Седан (фото: instagram.com/v.lada_sedan)
Сейчас вся семья находится в Великобритании.
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