Жена Зинченко впервые показала лицо младшей дочери и рассекретила ее имя (фото)

Жена украинского футболиста и защитника лондонского "Арсенала" Александра Зинченко, журналистка Влада Седан, впервые показала, как выглядит их младшая дочь, родившаяся в августе этого года. Также телеведущая рассекретила имя малышки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram жены спортсмена.

Как выглядит младшая дочь пары

В своем блоге Влада Седан поделилась серией нежных снимков с новой фотосессии. На них журналистка позирует вместе с 2-месячной дочкой.

Влада Седан с младшей дочерью (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

"Привет всем! Это Лея", - лаконично подписала снимки Седан, рассекретив имя девочки.

Реакция пользователей

В комментариях под постом пользователи сети отметили, что малышка очень похожа на своего звездного папу.

Влада Седан с младшей дочерью (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Такі гарні! Це тільки мені здається, що маленька Лея схожа на тата?

На тата схожа

Ще одна неймовірна красуня в прекрасній сім'ї

Прекрасна дівчинка, як мама

Прекрасна малеча, та ім'я дуже красиве

К слову, для супругов это уже второй ребенок. Пара также воспитывает старшую дочь Еву.

Александр Зинченко и Влада Седан (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Сейчас вся семья находится в Великобритании.