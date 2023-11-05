Катерина Кухар відреагувала на чутки про розлучення з чоловіком: "Не хвилюйтесь"
Українська прима-балерина Катерина Кухар, яка раніше заінтригувала прихильників змінами в особистому житті, відреагувала на чутки про розлучення з чоловіком, Олександром Стояновим. Так, артистка попросила не хвилюватись за неї.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Катерина Кухар відповіла на чутки про розлучення
Суддя шоу "Танці з зірками" звернулась у своїх соцмережах до шанувальників, які, вочевидь, переживають за стан зірки після її ймовірного розриву з чоловіком.
"Друзі, отримую від вас безліч схвильованих повідомлень. Не хвилюйтеся! Краще подаруйте усмішку новому дню життя та слухайте сучасну якісну українську музику", - написала вона.
Нагадаємо, днями Катерина Кухар заявила про зміни в особистому житті. Про що саме йдеться - вона не повідомила.
Однак уважні користувачі мережі помітили, що вона та її чоловік не підписані на один одного в Instagram, і припустили, що пара більше не разом.
Олександр Стоянов поки не прокоментував ці чутки.
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