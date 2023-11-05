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Катерина Кухар відреагувала на чутки про розлучення з чоловіком: "Не хвилюйтесь"

Неділя 05 листопада 2023 08:47
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Катерина Кухар відреагувала на чутки про розлучення з чоловіком: "Не хвилюйтесь" Катерина Кухар з Олександром Стояновим (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська прима-балерина Катерина Кухар, яка раніше заінтригувала прихильників змінами в особистому житті, відреагувала на чутки про розлучення з чоловіком, Олександром Стояновим. Так, артистка попросила не хвилюватись за неї.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Катерина Кухар відповіла на чутки про розлучення

Суддя шоу "Танці з зірками" звернулась у своїх соцмережах до шанувальників, які, вочевидь, переживають за стан зірки після її ймовірного розриву з чоловіком.

"Друзі, отримую від вас безліч схвильованих повідомлень. Не хвилюйтеся! Краще подаруйте усмішку новому дню життя та слухайте сучасну якісну українську музику", - написала вона.

Нагадаємо, днями Катерина Кухар заявила про зміни в особистому житті. Про що саме йдеться - вона не повідомила.

Однак уважні користувачі мережі помітили, що вона та її чоловік не підписані на один одного в Instagram, і припустили, що пара більше не разом.

Катерина Кухар відреагувала на чутки про розлучення з чоловіком: &quot;Не хвилюйтесь&quot;

Олександр Стоянов поки не прокоментував ці чутки.

Нещодавно дружина Зінченка вперше показала обличчя молодшої доньки та розсекретила її ім’я.

Також друзі Сергія Сивохо розкрили невідомі факти про артиста.

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Катерина Кухар розлучення Александр Стоянов звезды шоу-бизнеса