"Очень похудел, сгорел в больнице". Друзья Сергея Сивохо раскрыли неизвестные факты об артисте

"Сгорел в больнице за неделю"

Бывшая директор ТРК "Украина" Марина Миргородская рассказала, что Сивохо и его жена Татьяна были "идеальной парой". Также она вспомнила о последней встрече с артистом. Уже тогда он был с палочкой. А в Германию он ехал только для того, чтобы проконсультироваться с врачами.

"Он никогда не был тщеславным, чрезмерным, хотя в свое время был большой звездой. В последний раз мы виделись на похоронах коллеги - он уже тогда был с палочкой. Я видела, что очень похудел. Но был положительно настроен и верил в то, что преодолеет все это. Ну никто не подумал бы, что в 54 года при уровне современной медицины... Татьяна мне сегодня рассказывала, что он приехал в Германию прямо на консультацию. И сгорел в больнице через неделю", - рассказала Миргородская.

Сивохо скончался в ночь на 17 октября (фото: facebook.com/sivokho)

"Болел много лет"

Телеведущая Анна Свиридова отметила, что уже давно знала о болезни артиста. Она общалась с ним за несколько недель до его смерти. Тогда ведущая просила, чтобы Сивохо посоветовал врачей для Нины Матвиенко, которой не стало 8 октября.

"Он посоветовал, куда можно обратиться. Я передала эту информацию. А о себе как всегда: все хорошо. Даже в голосе не почувствовала, что, возможно, все не так со здоровьем. Я знала, как и все, что он болеет много лет. Это же все происходило на наших глазах. Его жена Таня - очень сильная женщина. Благодаря ей он продержался столько лет. У них очень крепкая семья. Она за ним была как за каменной стеной, а он - за ней" , - сообщила Свиридова.

Сергей Сивохо и его супруга (фото: instagram.com/ciboxo)

"Очень любил маму"

Ведущий Андрей Бедняков также поделился неизвестными фактами об артисте. Сивохо стал для него примером человека, ценящего мать. По словам Беднякова, артист всегда о ней помнил.

"Он очень любил маму, невероятно ее уважал. Сколько мы где вместе не бывали, всегда ехал домой с подарками. Мама для него - главный человек на свете. Он меня не то что научил, а лишний раз показывал пример (что очень правильно), что родители для тебя - это номер один. Он всегда, где бы ни был, звонил по телефону маме. Слушался ее, даже в очень взрослом возрасте", - вспомнил Бедняков.