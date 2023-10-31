Екатерина Кухар намекнула на развод с мужем: "В личной жизни происходят перемены"
Украинская прима-балерина и неизменная судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар рассказала об изменениях в личной жизни и показалась в соцсетях с новой прической. Поклонники предположили, что артистка таким образом намекает на развод со своим мужем Александром Стояновым.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram балерины.
Екатерина Кухар намекнула на разрыв с мужем
Уже несколько месяцев в сети ходят слухи, что балетная пара больше не вместе.
Об этом может свидетельствовать то, что супруги уже давно не публиковали совместные фото, а также отписались друг от друга в Instagram.
Екатерина Кухар с Александром Стояновым (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Подлила масла в огонь и сама Кухар. Она поделилась фотографией, на которой демонстрирует свою новую прическу.
"Когда в личной жизни женщины происходят изменения, она идет парикмахеру", - подписала снимок Екатерина, подогрев слухи о разводе.
Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Напомним, Екатерина Кухар и Александр Стоянов официально зарегистрировали брак в 2019 году. До этого они были вместе десять лет.
Пара воспитывает общую дочь Анастасию. Кроме того, у Кухар есть сын Тимур от первого брака.
Недавно танцовщик Дмитрий Дикусар ответил, что думает о Владе Яме, сбежавшем в США во время войны.
Также мы писали о том, что Оля Полякова впервые рассказала о болезни матери.