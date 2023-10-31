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Екатерина Кухар намекнула на развод с мужем: "В личной жизни происходят перемены"

Вторник 31 октября 2023 15:45
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Екатерина Кухар намекнула на развод с мужем: "В личной жизни происходят перемены" Екатерина Повар с Александром Стояновым (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская прима-балерина и неизменная судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар рассказала об изменениях в личной жизни и показалась в соцсетях с новой прической. Поклонники предположили, что артистка таким образом намекает на развод со своим мужем Александром Стояновым.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram балерины.

Екатерина Кухар намекнула на разрыв с мужем

Уже несколько месяцев в сети ходят слухи, что балетная пара больше не вместе.

Об этом может свидетельствовать то, что супруги уже давно не публиковали совместные фото, а также отписались друг от друга в Instagram.

Екатерина Кухар намекнула на развод с мужем: &quot;В личной жизни происходят перемены&quot;

Екатерина Кухар намекнула на развод с мужем: &quot;В личной жизни происходят перемены&quot;

Екатерина Кухар с Александром Стояновым (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Подлила масла в огонь и сама Кухар. Она поделилась фотографией, на которой демонстрирует свою новую прическу.

"Когда в личной жизни женщины происходят изменения, она идет парикмахеру", - подписала снимок Екатерина, подогрев слухи о разводе.

Екатерина Кухар намекнула на развод с мужем: &quot;В личной жизни происходят перемены&quot;

Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Напомним, Екатерина Кухар и Александр Стоянов официально зарегистрировали брак в 2019 году. До этого они были вместе десять лет.

Пара воспитывает общую дочь Анастасию. Кроме того, у Кухар есть сын Тимур от первого брака.

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Екатерина Кухар розлучення Александр Стоянов звезды шоу-бизнеса