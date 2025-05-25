Центра не было, Майдан - это болото: что на самом деле было на месте современного Киева
Княжеский город Киев времен Владимира Великого был совсем не таким, как мы привыкли его представлять. Его площадь не превышала 10 гектаров, а современные центральные районы - это бывшие леса и болота.
Об этом в интервью ютуб-каналу РБК-Украина рассказала гид Татьяна Литвин.
Что было на месте центра Киева
По словам Татьяны Литвин, княжеский город князя Владимира занимал всего 10 гектаров. Позже Ярослав Мудрый значительно расширил его границы - до 74 гектаров. Однако даже тогда нынешний Крещатик и Майдан Независимости не были частью города.
"Майдан Независимости - это было Козье болото. Это была окраина княжеского Киева. Киева на Майдане не было. А на Крещатике был лес, где охотились киевские князья", - отметила она.
Где же был настоящий центр Киева
Настоящий княжеский город располагался на Старокиевской горе - в пределах современного Верхнего города. Именно там находились главные укрепления и резиденции князей. Современный центр Киева, хоть и является важной частью города, исторически формировался значительно позже.
"В большой современный центр, конечно, входит и княжеский город Владимира, и расширенный город Ярослава Мудрого", - добавила Татьяна Литвин.
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