РФ атаковала Украину почти 300 дронами и десятками ракет: сколько сбила ПВО

РФ нанесла рекордный удар по Украине, применив почти 300 дронов и многочисленные ракеты. Украинская ПВО сбила значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 22 локациях, а также падение сбитых крылатых ракет и ударных БПЛА в 15 локациях.

Также обезврежено 266 вражеских беспилотников - 139 из них уничтожены огневыми средствами, 127 - подавлены радиоэлектронными системами.

По состоянию на 9:00 25 мая ПВО сбили 45 крылатых ракет Х-101 и "Калибр", еще 2 ракеты Х-59/69 потеряно локально.

В ночь на 25 мая враг совершил масштабное комбинированное воздушное нападение по Украине - применил 367 средств воздушного поражения.

Атака на Украину

В ночь на 25 мая российские оккупанты осуществили ракетные пуски с бортов стратегических бомбардировщиков в сторону Украины. Параллельно с тем страну атаковали дроны.

Заметим, что вечером 24 мая был зафиксирован запуск со стороны российских оккупантов дронов-камикадзе в сторону Украины. Вражеские ударные БПЛА заходили в воздушное пространство с северного и южного направлений. Сообщалось о работе ПВО в Киевской и Запорожской областях.

Кроме того, на фоне дроновой атаки в Одессе пробовали взрывы, а в городе сообщили о работе ПВО.

Также серия взрывов была в Киеве из-за массированной атаки ударных БПЛА врага. В столице в результате обстрела повреждена жилая пятиэтажка в Голосеевском районе, произошел пожар.

Кроме того, в Николаеве прозвучала серия взрывов из-за вражеской атаки с применением дронов-камикадзе этой ночью. В Харькове также были взрывы из-за удара дронов, в городе произошел пожар.

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