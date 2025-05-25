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РФ атаковала Украину почти 300 дронами и десятками ракет: сколько сбила ПВО

Воскресенье 25 мая 2025 09:43
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РФ атаковала Украину почти 300 дронами и десятками ракет: сколько сбила ПВО Фото: РФ ударила по Украине ракетами и дронами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

РФ нанесла рекордный удар по Украине, применив почти 300 дронов и многочисленные ракеты. Украинская ПВО сбила значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

В ночь на 25 мая враг совершил масштабное комбинированное воздушное нападение по Украине - применил 367 средств воздушного поражения.

К удару привлекались:

  • 9 баллистических ракет "Искандер-М-KN-23" из Курской области РФ;
  • 55 крылатых ракет Х-101 и "Калибр" с самолетов стратегической авиации Ту-95 и Ту-160, пуски из Саратовской области и акватории Черного моря;
  • 1 ракета Х-22 с Ту-22М3 над Черным морем;
  • 4 управляемые ракеты Х-59/69 с тактической авиации с северного направления;
  • 298 ударных беспилотников Shahed и других типов из Брянска, Миллерово, Курска, Орла и Приморско-Ахтарска.

Оборону обеспечивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, а также мобильные огневые группы.

По состоянию на 9:00 25 мая ПВО сбили 45 крылатых ракет Х-101 и "Калибр", еще 2 ракеты Х-59/69 потеряно локально.

Также обезврежено 266 вражеских беспилотников - 139 из них уничтожены огневыми средствами, 127 - подавлены радиоэлектронными системами.

По информации Воздушных Сил, в результате вражеской атаки пострадали большинство регионов Украины.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 22 локациях, а также падение сбитых крылатых ракет и ударных БПЛА в 15 локациях.

Атака на Украину

В ночь на 25 мая российские оккупанты осуществили ракетные пуски с бортов стратегических бомбардировщиков в сторону Украины. Параллельно с тем страну атаковали дроны.

Заметим, что вечером 24 мая был зафиксирован запуск со стороны российских оккупантов дронов-камикадзе в сторону Украины. Вражеские ударные БПЛА заходили в воздушное пространство с северного и южного направлений. Сообщалось о работе ПВО в Киевской и Запорожской областях.

Кроме того, на фоне дроновой атаки в Одессе пробовали взрывы, а в городе сообщили о работе ПВО.

Также серия взрывов была в Киеве из-за массированной атаки ударных БПЛА врага. В столице в результате обстрела повреждена жилая пятиэтажка в Голосеевском районе, произошел пожар.

Кроме того, в Николаеве прозвучала серия взрывов из-за вражеской атаки с применением дронов-камикадзе этой ночью. В Харькове также были взрывы из-за удара дронов, в городе произошел пожар.

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Российская Федерация ПВО Война в Украине Атака дронов
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