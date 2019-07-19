Кандидат від "Слуги народу" засумнівалася в присутності "сепарів" на Донбасі (відео)

Кандидат від "Слуги народу" збрехала про свою роботу і не платить податки
Журналісти поспілкувалися з кандидатом у депутати Верховної Ради, яка балотується на позачергових парламентських виборах від партії "Слуга народу" у 66 окрузі в Житомирській області Тетяною Грищенко. Відео бесіди опублікували на сторінці "Житомирщина – наш край" в соціальній мережі Facebook.
У спілкуванні з журналістами Тетяна Грищенко засумнівалася в тому, що на території окупованого Донбасу є сепаратисти.
Кандидат в депутати Тетяна Грищенко (antikor.com.ua)
Її запитали про те, що якщо повертати втрачену територію, то на ній залишаться люди і що з ними робити далі? Як далі бути з сепаратистами, які воювали проти українців?
На що кандидат у нардепи відповіла: "З людьми? А вони сепаратисти? Ви дійсно знаєте, що вони воювали з українцями?"
Крім того, з'ясувалося, що Грищенко вказала, що вона безробітна. Насправді, в останні три роки вона працювала нянею у багатих людей, але при цьому не платила податки, так як працювала неофіційно.
Як повідомляє видання "Антикор", Грищенко багато років співпрацювала з Партією регіонів, а потім – "Опозиційним блоком".
Під час президентських виборів вона підтримувала партію "Опозиційна платформа –за життя" Віктора Медведчука, але в другому турі раптово змінила свої політичні погляди і підтримала Володимира Зеленського та "Слугу народу".
Користувачі в коментарях обурені висловлюваннями дівчини і її брехнею. Крім того, знайшлися і ті, які звинуватили журналістів у тому, що вони вирвали фрази з контексту.
Скріншоти коментарів (facebook.com/Zhitomirshina)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Притула влаштував жорстку перепалку з Мураевим в прямому ефірі.
А також розповідали про те, що кандидат у нардепи прийшла на ефір з кувалдою.