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Кандидат від "Слуги народу" засумнівалася в присутності "сепарів" на Донбасі (відео)

STYLERВибори 2019    19.07.2019 - 13:43
Кандидат від "Слуги народу" засумнівалася в присутності "сепарів" на Донбасі (відео)
Кандидат від "Слуги народу" не знає про сепаратистів на Донбасі (Колаж РБК-Україна)

Кандидат від "Слуги народу" збрехала про свою роботу і не платить податки

Журналісти поспілкувалися з кандидатом у депутати Верховної Ради, яка балотується на позачергових парламентських виборах від партії "Слуга народу" у 66 окрузі в Житомирській області Тетяною Грищенко. Відео бесіди опублікували на сторінці "Житомирщина – наш край" в соціальній мережі Facebook.

У спілкуванні з журналістами Тетяна Грищенко засумнівалася в тому, що на території окупованого Донбасу є сепаратисти.

Кандидат від &quot;Слуги народу&quot; засумнівалася в присутності &quot;сепарів&quot; на Донбасі (відео)

Кандидат в депутати Тетяна Грищенко (antikor.com.ua)

Її запитали про те, що якщо повертати втрачену територію, то на ній залишаться люди і що з ними робити далі? Як далі бути з сепаратистами, які воювали проти українців?

На що кандидат у нардепи відповіла: "З людьми? А вони сепаратисти? Ви дійсно знаєте, що вони воювали з українцями?"

Крім того, з'ясувалося, що Грищенко вказала, що вона безробітна. Насправді, в останні три роки вона працювала нянею у багатих людей, але при цьому не платила податки, так як працювала неофіційно.

Як повідомляє видання "Антикор", Грищенко багато років співпрацювала з Партією регіонів, а потім – "Опозиційним блоком".

Під час президентських виборів вона підтримувала партію "Опозиційна платформа –за життя" Віктора Медведчука, але в другому турі раптово змінила свої політичні погляди і підтримала Володимира Зеленського та "Слугу народу".

Користувачі в коментарях обурені висловлюваннями дівчини і її брехнею. Крім того, знайшлися і ті, які звинуватили журналістів у тому, що вони вирвали фрази з контексту.

Кандидат від &quot;Слуги народу&quot; засумнівалася в присутності &quot;сепарів&quot; на Донбасі (відео)Кандидат від &quot;Слуги народу&quot; засумнівалася в присутності &quot;сепарів&quot; на Донбасі (відео)Кандидат від &quot;Слуги народу&quot; засумнівалася в присутності &quot;сепарів&quot; на Донбасі (відео)Кандидат від &quot;Слуги народу&quot; засумнівалася в присутності &quot;сепарів&quot; на Донбасі (відео)

Скріншоти коментарів (facebook.com/Zhitomirshina)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Притула влаштував жорстку перепалку з Мураевим в прямому ефірі.

А також розповідали про те, що кандидат у нардепи прийшла на ефір з кувалдою.

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