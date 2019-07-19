ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кандидат от "Слуги народа" усомнилась в присутствии "сепаров" на Донбассе (видео)

STYLERВыборы 2019    19.07.2019 - 13:43
Кандидат от "Слуги народа" усомнилась в присутствии "сепаров" на Донбассе (видео)
Кандидат от "Слуги народа" не знает о сепаратистах на Донбассе (Коллаж РБК-Украина)

Кандидат от "Слуги народа" соврала о своей работе и не платит налоги

Журналисты пообщались с кандидатом в депутаты Верховной Рады, которая баллотируется на внеочередных парламентских выборах от партии "Слуга народа" в 66 округе в Житомирской области Татьяной Грищенко. Видео беседы опубликовали на странице "Житомирщина – наш край" в социальной сети Facebook.

В беседе с журналистами Татьяна Грищенко усомнилась в том, что на территории оккупированного Донбасса есть сепаратисты.

Кандидат от &quot;Слуги народа&quot; усомнилась в присутствии &quot;сепаров&quot; на Донбассе (видео)

Кандидат в депутаты Татьяна Грищенко (antikor.com.ua)

Ее спросили о том, если возвращать потерянную территорию, то на ней останутся люди и что с ними делать дальше? Как дальше быть с сепаратистами, которые воевали против украинцев?

На что кандидат в нардепы ответила: "С людьми? А они сепаратисты? Вы действительно знаете, что они воевали с украинцами?"

Кроме того, выяснилось, что Грищенко указала, что она безработная. На самом деле, в последние три года она работала няней у богатых людей, но при этом не платила налоги, так как работала неофициально.

Как сообщает издание "Антикор", Грищенко много лет сотрудничала с Партией регионов, а потом – "Оппозиционным блоком".

Во время президентских выборов она поддерживала партию "Оппозиционная платформа –за жизнь" Виктора Медведчука, но во втором туре внезапно изменила свои политические взгляды и поддержала Владимира Зеленского и "Слугу народа".

Пользователи в комментариях возмущены высказываниями девушки и ее враньем. Кроме того, нашлись и те, которые обвинили журналистов в том, что они вырвали фразы из контекста.

Кандидат от &quot;Слуги народа&quot; усомнилась в присутствии &quot;сепаров&quot; на Донбассе (видео)Кандидат от &quot;Слуги народа&quot; усомнилась в присутствии &quot;сепаров&quot; на Донбассе (видео)Кандидат от &quot;Слуги народа&quot; усомнилась в присутствии &quot;сепаров&quot; на Донбассе (видео)Кандидат от &quot;Слуги народа&quot; усомнилась в присутствии &quot;сепаров&quot; на Донбассе (видео)

Скриншоты комментариев (facebook.com/Zhitomirshina)

Напомним, ранее мы писали о том, что Притула устроил жесткую перепалку с Мураевым в прямом эфире.

А также рассказывали о том, что кандидат в нардепы пришла на эфир с кувалдой.

"Слуга Народа" рекламирует "Космолот" (видео) Смертельное ДТП под Полтавой произошло по вине главного "Слуги народа" области: подробности
Новости Украины кандидатыСлуга народасепаратизм
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь