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Налякати олігархат: кандидат в нардепи прийшла на ефір з кувалдою (відео)

STYLERВибори 2019    11.07.2019 - 22:38
Налякати олігархат: кандидат в нардепи прийшла на ефір з кувалдою (відео)
Верховна Рада (колаж: РБК-Україна)

Кандидат у народні депутати радикально налаштована йти на вибори у Верховну Раду

Напередодні позачергових парламентських виборів кандидат в народні депутати по 140 виборчому округу в Одеській області Ольга Костенко прийшла на прямий ефір телеканалу з кувалдою в руках і вінком з квітів на голові.

47-річна підприємець відразу сказала, що по-українськи вона говорить погано, тому одразу перейшла на російську.

"У політику йду, щоб всі надра, які є в українській землі, що належали українському народові", - заявила самовисуванка Костенко.

Налякати олігархат: кандидат в нардепи прийшла на ефір з кувалдою (відео)

Кандидат у депутати прийшла на ефір з кувалдою (скрін відео: YouTube/UA: Одеса)

Відзначимо, що інші учасники ефіру абсолютно незворушно реагували на дивний реквізит в руках Ольги Костенко.

Однак сама депутат все ж обіграла кувалду: на запитання, чи підтримуєте ви повернення смертної кари в Україну, кандидат в нардепи відповіла, що 50 на 50, іноді можна, щоб налякати олігархів.

Налякати олігархат: кандидат в нардепи прийшла на ефір з кувалдою (відео)

Кандидат у депутати прийшла на ефір з кувалдою (скрін відео: YouTube/UA: Одеса)

"Хотілося б наш олігархат налякати, хоча б ось цієї кувалдою", - продемонструвала інструмент Костенко.

Кандидат у депутати прийшла на ефір з кувалдою (відео: YouTube/UA: Одеса)

Нагадаємо, нещодавно один з кандидатів в народні депутати оскандалився заявою з обіцянкою привезти в Ізмаїл Ілона Маска і Арнольда Шварценеггера.

А також повідомляли про те, що в Обухові Київської області школярок змусили стрибати і скандувати гасла у підтримку скандального нардепа Ігоря Мосійчука.

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