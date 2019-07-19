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Курс долара впав на міжбанку

Новини » Фінанси    19.07.2019 - 17:10
Курс долара впав на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 32 копійки

Курс долара на міжбанку у продажу 19 липня 2019 року знизився на 32 копійки до 26,73 грн/долар, курс купівлі до 25,69 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 34 копійки до 28,89 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,6900 - 25,7300 грн/долар, євро 28,8575 - 28,8999 грн/євро, російський рубль 0,4078 - 0,4088 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     25,6900      25,7300

EUR/UAH     28,8575      28,8999

RUB/UAH     0,4078        0,4088

Курс долара впав на міжбанку

Нагадаємо, 18 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,0450 - 26,0550 грн/долар, євро 29,2120 - 29,2345 грн/євро, російський рубль 0,4133 - 0,4141 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 22 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,81 грн/долар, що на 22 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 липня встановлено на такому рівні: 2581,5345 гривень за 100 доларів (-21,4704 гривень).

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Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс рубляКурс євро
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