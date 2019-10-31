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Пенсії в Україні: як отримати компенсацію тим, кому зменшують виплати

STYLERЖиття    31.10.2019 - 15:46
Пенсії в Україні: як отримати компенсацію тим, кому зменшують виплати
Пенсії в Україні (Колаж РБК-Україна)

Пенсійні виплати деяким категоріям виплачується не в повному обсязі

Пенсійний фонд України масово урізає пенсії деяким категоріям українців. Зокрема, це стосується військовослужбовців і колишніх співробітників МВС. На початку 2018 року в Україні набрав чинності закон "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Виявилося, що правила застосовуються і до тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 2018 року.

Як пише видання "Країна", військовим пенсіонерам скорочують виплати з 83% грошового забезпечення до 70%. Нещодавно у Великій палаті Верховного суду розглядали справу про такі скорочення пенсійних виплат. Як зазначають юристи, справа не в тому, що це помилка працівників Пенсійного Фонду, а в тому, що вони свідомо урізають пенсійні виплати.

"В нашу компанію часто звертаються за допомогою колишні працівники МВС, які скаржаться на Пенсійний Фонд. Вони роблять все, щоб недорахувати людям пенсію, часто порушуючи законодавство. За тим же принципом в ПФ діють і тоді, коли сплачують збори з різних операцій: у нас був випадок, коли ми сперечалися з клієнтської справи про сплату збору з купівлі нерухомості. По всьому видно, що Пенсійний Фонд діє за принципом: більше зібрати коштів і менше їх витратити. Там знають, що порушують закон і кажуть: "Ідіть у суд, за його рішенням заплатимо". А це додаткові витрати і 3-6 місяців часу", - розповів адвокат, керуючий компанією однієї з юридичних фірм Михайло Можаєв.

Він додав, що отримати компенсацію можна тільки звернувшись до суду і виграв справу. Верховні суди визнають підрозділи Пенсійного Фонду неправими і змушують перераховувати пенсії.

"Дії Пенсійного фонду були визнані протиправними, і його зобов'язали перерахувати виплату. Що дуже важливо: дану справу було визнано зразковою. Тобто органи ПФ та суди нижчих інстанцій, які зобов'язали в аналогічних випадках ставати на бік людей і правильно перераховувати розмір пенсії. В теорії такі спори повинні вирішуватися на користь пенсіонерів ще на рівні Пенсійного фонду", - розповів старший партнер адвокатської компанії Ростислав Кравець про справу в Житомирі.

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