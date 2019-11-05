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Зеленський доручив ввести призначення пенсій через мобільний додаток

Новини » Політика     05.11.2019 - 19:43
Зеленський доручив ввести призначення пенсій через мобільний додаток
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент також поставив завдання ввести призначення пенсій при досягненні пенсійного віку без звернення особи

Президент України Володимир Зеленський доручив до кінця поточного року ввести призначення пенсій через мобільний додаток. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як повідомляється, під час зустрічі з керівництвом Верховної ради та Кабінетом міністрів, президент підкреслив, що міністр соціальної політики Юлія Соколовська повинна забезпечити запровадження сервісу призначення пенсій та отримання довідок з допомогою спеціального мобільного додатку до кінця року.

При цьому Зеленський поставив завдання впровадити до кінця 2019 року призначення пенсій при досягненні пенсійного віку без звернення особи.

Нагадаємо, у державному бюджеті на наступний рік передбачається незначне підвищення пенсій. На пенсії виділять 173 млрд гривень. При цьому пенсіонерам старше 80 років підвищать надбавки по догляду на 670 гривень - на ці цілі закладається 806 млн гривень.

За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, пенсії в 2020 році будуть проіндексовані, але зростуть незначно.

Крім того, нещодавно на підпис президенту України Володимиру Зеленському передали законопроект №1231 про верифікацію пенсій, субсидій та інших державних виплат, допомог, пільг, стипендій (крім академічних) тощо.

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